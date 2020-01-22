Сегодня – день памяти о «воине света» Михаиле Жизневском 3 22.01.2020, 14:52

Михаил Жизневский

Шесть лет назад перестало биться сердце белорусского Героя Украины.

В Украине отмечают День памяти Небесной сотни. Шесть лет назад в этот день во время насильственного разгона мирного протеста силовиками погибли белорус Михаил Жизневский и армянин Сергей Нигоян.

Пуля снайпера оборвала жизнь белоруса 22 января 2014 года. Михаил Жизневский не дожил 4 дня до своего 26-летия, он стал второй жертвой, убитой на Евромайдане в Киеве.

В Киеве на улице Грушевского в ноябре 2014 года открыли мемориал Михаилу Жизневский. В Беларуси его могила неоднократно подвергалась актам вандализма.

В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил белорусу звание Герой Украины.