Сегодня – день памяти о «воине света» Михаиле Жизневском

Сегодня – день памяти о «воине света» Михаиле Жизневском3
- 22.01.2020, 14:52
Шесть лет назад перестало биться сердце белорусского Героя Украины.
В Украине отмечают День памяти Небесной сотни. Шесть лет назад в этот день во время насильственного разгона мирного протеста силовиками погибли белорус Михаил Жизневский и армянин Сергей Нигоян.
Пуля снайпера оборвала жизнь белоруса 22 января 2014 года. Михаил Жизневский не дожил 4 дня до своего 26-летия, он стал второй жертвой, убитой на Евромайдане в Киеве.
В Киеве на улице Грушевского в ноябре 2014 года открыли мемориал Михаилу Жизневский. В Беларуси его могила неоднократно подвергалась актам вандализма.
В 2017 году пятый президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил белорусу звание Герой Украины.