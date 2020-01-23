В Бресте таксист взыскал деньги с милиции и хочет наказать инспектора ГАИ 1 23.01.2020, 13:22

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Дмитрий Муца

Как у него получилось?

23 января в суде в Бресте прошло предварительное заседание по делу 30-летнего инспектора ГАИ Олега Горчанюка о ДТП, в котором пострадал водитель такси Дмитрий Муца. Он уже отсудил у милиции компенсацию морального вреда за травмы, полученные в аварии с машиной ГАИ, теперь же решил наказать гаишника за само ДТП по уголовному кодексу, сообщает tut.by.

Дмитрий в суд по поводу аварии со служебным автомобилем ГАИ обращается во второй раз. В декабре прошлого года он отсудил у УВД Брестского облисполкома 6 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Выиграв первый суд, Дмитрий вновь подал иск. На этот раз с требованием привлечь виновника аварии, инспектора ГАИ Олега Горчанюка к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее причинение ему менее тяжкого телесного повреждения. Уголовные дела по этой части ст. 317 УК относятся к частному обвинению, то есть возбуждаются по иску потерпевшего.

На предварительном заседании судья разъяснил участникам процесса их права и обязанности, а затем уточнил, готовы ли стороны к примирению.

— Дело частного обвинения возбуждается по желанию лица, пострадавшего от преступления. При примирении сторон дело может быть прекращено, — объяснил судья, а затем спросил у обвиняемого, есть ли у него желание примириться с потерпевшим.

— Почему же нет?! — ответил Олег Горчанюк.

Дмитрий Муца тоже не возражал: «Пообщаться я не против».

— Не было общения между вами? — спросил судья.

— Было, но еще до возбуждения гражданского и уголовного дела.

Во время 15-минутный перерыва стороны обсудили между собой условия примирения — и сошлись на том, что им нужно время, чтобы обсудить нюансы.

Суд назначил разбирательство на 30 января. За это время мужчины, возможно, договорятся, — и уголовное дело будет прекращено.

После предварительного заседания Дмитрий Муца сообщил tut.by, что готов полюбовно урегулировать судебный спор с инспектором: «Если будет какая-то материальная выплата, которая меня будет устраивать, то почему бы и нет?» Но сумму, за которую он готов примириться, не назвал.

ДТП, больница, проверка, суды

Авария, которая стала поводом для двух судебных разбирательств, произошла 16 марта прошлого года на проспекте Республики в Бресте. Таксист Дмитрий Муца на Toyota выехал на разрешающий сигнал светофора на перекресток, где в правую сторону его автомобиля врезалась патрульная машина ГАИ с включенными маячками.

В аварии пострадал таксист. Он получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы. В больнице Дмитрий провел 21 день. Эксперт посчитал полученные травмы менее тяжкими телесными повреждениями.

Проверку по факту ДТП проводил СК, который выяснил, что водитель такси не мог предотвратить столкновение. При этом в действиях водителя милицейского автомобиля оперативного назначения выявилось несоответствие пункту 25 ПДД, который разрешает инспекторам отступать от требований светофоров, но только при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

«Данное несоответствие с технической точки зрения находится в причинной связи с дорожно-транспортным происшествием», — решили в СК.