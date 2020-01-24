Госдеп: Военные США задержали российского генерала в Сирии 8 24.01.2020, 8:05

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Об инциденте изначально не сообщалось.

Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций. Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает РБК.

Главным образом соглашение действует в воздушном пространстве. «Их авиация не летала над северо-восточными районами Сирии, мы не летали над остальной частью страны», — сказал он.

При этом Джеффри отметил, что определенные нестыковки были на земле. Например, речь идет об инциденте, который около года назад произошел в районе сирийского города Манбидж. «Русские тогда вышли к юго-восточным районам города. И на одном из блокпостов мы задержали русского генерал-майора, который пытался проехать в сторону Манбиджа. Но подобные вопросы военные решают между собой по своим каналам», — добавил дипломат.

Он отметил, что обе стороны понимают, что избегать конфликтов очень важно.

Россия проводит в Сирии военную операцию против боевиков «Исламского государства» с сентября 2015 года. США во главе международной коалиции проводят в Арабской республике свою операцию. Обе страны наносили как авиаудары, так и проводили наземные операции. Для предотвращения возможных инцидентов между странами было заключено соответствующее соглашение, в ходе которого стороны общаются по военным каналам.