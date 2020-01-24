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Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open

  • 24.01.2020, 10:52
Соболенко и Мертенс вышли в 1/8 финала парного разряда Australian Open
Арина Соболенко

Белорусско-бельгийская пара одержала победу над хозяйками корта.

Белорусско-бельгийская пара Арина Соболенко / Элис Мертенс пробилась в третий круг "Australian Open". В 1/16 финала девушки, посеянные под третьим номером, в двух партиях обыграли хозяек корта Джейми Форлис и Арину Родионову — 6:2, 7:5. Матч длился 1 час 19 минут, сообщает pressball.by.

А.Соболенко (Беларусь) / Э.Мертенс (Бельгия) — Д.Форлис (Австралия) / А.Родионова (Австралия) — 6:2, 7:5


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