В Беларуси продолжаются суды за акции в поддержку независимости 10 24.01.2020, 17:09

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Фото: tut.by

За месяц прошло более 150 судебных заседаний.

В Беларуси продолжаются суды за декабрьские акции против интеграции в Минске и январские, которые прошли в регионах.

В суде Московского района Минска судья Татьяна Мотыль назначила штрафы на сумму 810 рублей экс-кандидату в депутаты Алане Гебремариам и батюшке Викентию (Виктору Ковалькову) на 1080 рублей, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

В городском суде Новополоцка судья Зинаида Балаболава назначила штрафы троим активистам «Народной громады», которые 4 января провели в Полоцке пикет в поддержку независимости Беларуси. Общая сумма штрафа составила 810 рублей.

По данным «Весны», в декабре-январе состоялось более 150 судебных заседаний за акции против интеграции, 11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста, общая сумма штрафов, полученных участниками акции в защиту независимости Беларуси, уже превысила 114,7 тысячи рублей.