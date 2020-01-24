Инвестиции в Польше из фондов ЕС на 2014-2020 годы составили 106 миллиардов евро 24.01.2020, 20:55

Количество подписанных договоров на частичное финансирование инвестиций из евросоюзных фондов составляет 58 400.

К концу прошлого года инвестиции из евросоюзных фондов на 2014-2020 годы составили в общей сложности 450 млрд злотых (106 млрд евро), передает «Польское радио».

По данным Министерства фондов и региональной политики, до декабря прошлого года Польша инвестировала 83% доступных средств, а по более, чем 40% отчиталась перед Европейской комиссией.

Глава ведомства Малогожата Яросиньская-Едынак сообщила, что капиталовложения делаются в транспортный сектор, в исследовательские работы и проекты по развитию, в программы по охране окружающей среды, а также на поддержку предпринимательства.

Министерство фондов и региональной политики сообщило, что количество подписанных договоров на частичное финансирование инвестиций из евросоюзных фондов составляет 58 400.