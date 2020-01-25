В Минске треснул мост на развязке Орловская — Победителей 25.01.2020, 12:57

Фото: onliner.by

Под путепроводом установили подпорки.

Минчане обеспокоены состоянием путепровода на развязке улицы Орловской и проспекта Победителей в Минске. Говорят, там появилась трещина, а под путепроводом установили металлические подпорки, сообщает onliner.by.

Под путепроводом появились подпорки

Пока неясно, насколько серьезна ситуация и потребуется ли реконструкция путепровода. Водители отмечают, что видели металлические подпорки еще вчера днем, но не придали этому особого значения.

На выезде на улицу Орловскую также установлены временные знаки, предупреждающие о ведении ремонтных работ, скорость движения снижена.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Та же проблема

Путепровод на развязке улицы Орловской и проспекта Победителей относится к числу проблемных в связи с тем, что при его строительстве применялась клеевая технология. Напомним, что на МКАД уже завершилась реконструкция трех путепроводов, построенных по такому же принципу. Были проблемы с мостами и в других регионах страны.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Учитывая это, сооружениям такого типа уделяется повышенное внимание, они подвергаются регулярному контролю. Как стало известно корреспонденту Onliner, путепровод на пересечении улицы Орловской и проспекта Победителей специалисты тоже осматривали, во время очередной проверки и были обнаружены трещины. В тот же день под путепроводом установили металлические конструкции, которые должны ограничить прогиб строения и предотвратить появление новых трещин.

Очевидно, в ближайшие дни может быть принято решение относительно того, какие работы необходимо выполнить для устранения проблемы, потребуется ли, к примеру, полная реконструкция, как это было на МКАД. Такие решения обычно принимаются после глубокого исследования, на примере сооружений на кольцевой можно предположить, что прежде будет установлено высокоточное оборудование, которое позволит отследить малейшие сдвиги и колебания конструкции.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Комментарий Мингорисполкома

В пресс-службе Мингорисполкома корреспонденту Onliner сообщили, что постоянный мониторинг таких сооружений в городе производит БелдорНИИ. И незначительные дефекты конструктивных элементов сооружения действительно были выявлены во время планового осмотра. Состояние конструкции отслеживается специалистами с помощью специального оборудования.

В понедельник должно быть готово заключение, на основании которого будут приниматься дальнейшие меры.

Фото: onliner.by