Сегодня 30 лет, как белорусский язык снова стал государственным 2 26.01.2020, 19:46

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Не стесняйтесь пользоваться им в повседневной жизни.

26 января 1990 года в Беларуси произошло историческое событие — была восстановлена государственность белорусского языка. Она была объявлена единственным государственным языком и постепенно начала расширяться во всех сферах общественной и политической жизни, сообщает "Еврорадио".

По поводу 30-летия восстановления государственности белорусского языка Таварыства беларускай мовы опубликовало обращение к белорусам.

"Мы получили прекрасную возможность не только сохранить свой язык для потомков, но и сделать его одним из полноправных языков объединенной Европы. К сожалению, за последние два десятилетия власть сделала все, чтобы убрать родной язык белорусов с экранов телевидения, из законодательной сферы и самое страшное — она изгнала язык титульной нации из детских садов и школ, не дала ему воцариться в высшем образовании. Набирают силу голоса разных "интеграторов", которым не терпится лишить нас независимости и снова загнать в империю. Все более тревожно звучит предостережение Франциска Богушевича: "Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!"

Уважаемые белорусы! Белорусский язык есть и будет всегда государственным. Не стесняйтесь пользоваться им в повседневной жизни. Заполняйте на нем официальные бумаги, анкеты, другие документы. Обращайтесь по-белорусски к государственных лицам, в учреждения. Повсюду разговаривайте по-белорусски: достойно, уверенно, вежливо. Чувствуйте себя хозяевами на своей земле, думайте и размышляйте по-хозяйски. И никому не давайте усомниться в том, что в Беларуси звучал, звучит и будет звучать наша извечный белорусский язык ", — говорится в обращении Таварыства беларускай мовы.