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Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

  • 26.01.2020, 22:15
Болгария выслала двоих подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Они объявлены персонами нон-грата.

Два российских дипломата, которых Болгария обвинила в шпионаже, 26 января покинули территорию страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Болгарии.

Внешнеполитическое ведомство республики объявило двоих российских дипломатов персонами нон-грата в пятницу, 24 января.

Тогда же в отношении двух российских граждан прокуратура Болгарии начала досудебное расследование (к уголовной ответственности их нельзя привлечь из-за дипломатического иммунитета).

По данным прокуратуры, один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России в Болгарии и занимался разведкой с 2017 года по настоящее время. Согласно информации ведомства, он интересовался механизмами избирательного процесса в республике. Там, однако, не уточнили, как зовут подозреваемого, а должность первого секретаря в посольстве занимают восемь человек.


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