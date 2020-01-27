Протестующие в Бресте: Выбросы свинца будут 100 раз большими, чем предполагалось 4 27.01.2020, 9:55

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Фото: media-polesye.by

Жители города требуют полного закрытия завода АКБ.

Уже почти два года, как в свой план на воскресенье Олег Вялов среди многочисленных дел включает обязательный пункт – участие в акции протеста против работы завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, сообщает «Белсат».

В воскресенье утром Олег Вялов приобретает крупы, чтобы выйти на главную площадь города кормить голубей – такую формулу протеста выбрали брестчане. И сегодня не исключение: ровно в 12:00 около 150 человек пришли на площадь, чтобы добиться выполнения своих требований.

«Мы хотим получить точную информацию, а именно проектную документацию, заверенную «АйПауэром», и провести экспертизу», – говорит Владимир Мороз, противник завода.

По проектной документации, выбросы завода за год не должны превышать 3 кг свинца. На днях активисты узнали, что предполагаемый объем выбросов резко увеличился – до 29 кг.

«Почему не хотят признать? Потому что если увеличивается объем опасного переработанного материала, то завод становится вне закона», – объясняет Дмитрий Бекалюк, противник завода.

Гражданские активисты добиваются получения полного доступа к проектной документации, чтобы передать ее для оценки специалистам. Работа экспертов недешевая, поэтому деньги на ее оплату брестчане собирают толокой.

«У нас есть большие сомнения, что это будет такое количество, мы предполагаем, что будет от 300 до 750 кг свинца в год выбрасываться этим заводом», – выражает беспокойство людей правозащитник Роман Кисляк.

Все эти вопросы и противоречия в сведениях противники завода хотели бы обсудить в более широком кругу, а потому предложили горисполкому устроить разрешенное в таких случаях законом местное собрание.

«Если горисполком откажется, то мы сами будем собирать подписи и его инициировать», – говорит о планах правозащитник.

Кроме того, активисты собирают подписи, чтобы провести аналогичное собрание и с участием жителей Брестской области, чтобы все, на чье здоровье могут влиять вредные выбросы предприятия, смогли бы высказаться: быть такому заводу или нет.