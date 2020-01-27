«В магазины пускают после измерения температуры» 4 27.01.2020, 10:13

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ФОТО: АР

Белорусский музыкант рассказал о жизни в Китае в разгар коронавируса.

Белорусский музыкант Виктор Руденко из ROSTANY рассказал в соцсетях, как еле-еле достал маску в разгар эпидемии в Китае, а еще о том, что пришлось прервать гастроли группы, пишет kp.by.

ROSTANY исполняют альтернативную танцевальную музыку. До начала эпидемии коронавируса ребята успели отыграть около 20 концертов в китайских клубах. Побывали музыканты на острове Ханьнань, в Ченду, Чжанчжоу, Гуанчжоу, в Гонконге и многих других городах.

- А вот в Ухане, к счастью, не выступали. Когда начались все эти проблемы мы специально проверили, не случалось ли нам там быть. Но это, судя по карте, не так и далеко от Чжанчжоу, где мы теперь. Вообще, в плотном графике ты только и успеваешь узнавать, что сегодня летишь, а куда и откуда – не так и важно. Ведь наше турне и остановилось-то неожиданно: мы прилетели из Шеньженя в Чжанчжоу, и тут объявили об эпидемии, - рассказывает лидер группы Виктор Руденко.

Группа ROSTANY уже 5 лет успешно гастролирует по клубам Китая. Фото: Личный архив

Сначала, вспоминает он, была информация о некоем вирусе, а потом по соцсетям пошли посты, что чуть ли не мертвых на улицах подбирают. Тогда и заговорили об опасности в тусовке музыкантов и моделей, приехавших в Китай из постсоветского пространства. «У нас люди научены опытом СССР с традицией замалчивать реальные опасности», - говорит Виктор.

«Нам предложили пересидеть эпидемию в отеле»

На улицах, рассказывает белорус, практически все ходят в масках.

- У китайцев и прежде была такая традиция – это уже часть обыденной жизни. Частенько их надевали, к примеру, из-за загазованности. Или вовсе, чтобы быть на стиле. Потому они стали модным аксессуаром, с разными рисунками. Но теперь носят их поголовно – ни одного человека не видел на улице без маски. И это при всей их пофигистичности ко многим вещам. Возможно, это связано с рекомендациями правительства.

При этом, рассказывает музыкант, ситуация ажиотажная: масок давно нет в аптеках, исчезли они и в супермаркетах – сотрудники только разводят руками.

На днях Виктор столкнулся с недостатком масок в аптеках и супермаркетах Чжанджоу. Фото: Личный архив

- Я взял последние в отдаленном супермаркете Чжанчжоу – наугад зашел в соответствующий отдел. Да и маски такие, скорее, для моды, чем для реальной защиты. Мне пишут друзья, к примеру, из Австралии, где тоже вовсю идет информация по коронавирусу. И там говорят, что эти маски – как мертвому припарка, ведь заражение может произойти, скажем, через слизистую глаза. Еще по официальным каналам рекомендуют лекарства. Я толком не знаю, что я принимаю, но сами китайцы мне сказали: правительство говорит пить это.

Еще Виктор видел, как на входе в супермаркет две женщины с ультрасовременными градусниками, которые моментально определяют температуру тела человека. И войти в магазин без такой проверки было нельзя.

Обычно ROSTANY выступают в клубах на несколько тысяч человек. Фото: Личный архив

- Такие моменты напоминают какой-нибудь американский фильм о зомби-апокалипсисе, - грустно смеется Виктор Руденко. – Конечно, сначала относишься к таким вещам по-славянски спокойно, с надеждой на авось, но за пару дней мы решили: тур туром, а жизнь – дороже, и приостановили гастроли. Да, нам предлагали пересидеть эпидемию в Китае, и некоторые выходцы из СНГ, работающие в Китае, так и делают. Говорят, что будут есть рис и только то, что не переносит болезнь. Но это ведь, что называется бой с тенью… И мы прикинули: для нас смысла просто сидеть в отеле нет. А клубы, где мы работаем, как и все общественные заведения, сейчас закрыты по всему Китаю. Говорят, на срок до месяца. В общем, вариант отдыха крайне сомнительный…

«В Ухань высокими зарплатами заманивают учителей и моделей: «Тарифы выросли люто»

ROSTANY еще предстоит ощутить на себе весь ажиотаж, ведь группе со дня на день предстоит выбираться из Китая и лететь в Беларусь.

- Говорят, вылететь теперь из Пекина, как мы планируем, – тот еще квест. Посмотрим, как справимся с этими приключениями. Пока ждем доставку наших вещей, которые оказались по всему Китаю из-за гастрольных планов – мы не путешествуем со всем багажом. Но, честно говоря, хочется поскорее вылететь домой.

ROSTANY прервали свой тур в Китае после двух десятков концертов. Фото: Личный архив

А пока Виктор с коллегами следят за тем, как коронавирус обрастает мемами в социальных сетях. Например, из Австралии ему прислали афишу в духе старых американских фильмов к пока несуществующей киноленте «Последний самолет из Уханя». А еще он видел плакат, где человек в костюме химзащиты откликается на призыв ехать учителем в Ухань.

- Ведь в Ухане жизнь не прекратилась, и дефицит специалистов там появился. Даже на моделей! И тарифы там люто взлетели. Но это же надо быть фатальным авантюристом, чтобы туда ехать зарабатывать… - резюмирует Виктор.

Такие мемы теперь можно встретить в соцсетях восточного полушария. Фото: Личный архив

СПРАВКА

Группа ROSTANY гастролирует в Китае с 2015 года. Как правило, это туры на 2-3 месяца по крупным клубам больших городов всей Поднебесной – залы на несколько тысяч человек и даже больше. «Огромные ангары, где даже не видишь противоположную стену – настолько он огромен», - уточняет Виктор Руденко. Белорусы выступают там в качестве специально приглашенных звезд. Возит их артистическое агентство – соответственно, на нем была реклама, контракты с клубами, перелеты, жилье.