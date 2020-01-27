Ученые рассказали о диете древних римлян 2 27.01.2020, 15:18

Фото: New York Academy of Medicine

В ней были даже котлеты.

В древнеримской кулинарной книге 4-5 веков под названием «Apicius» описан рецепт приготовления котлет из мясного фарша с ягодами можжевельника, вином и кедровыми орехами. Эти рецепты, созданные еще в первом веке, были очень популярны в империи, пишет «Вокруг света».

В инструкции сказано смешать мясо с хлебом, пропитанным белым вином. Затем добавить специи, сформировать котлеты и положить в каждую из них кедровые орехи и перец.

В блюдах, описанных в книге, используются ингредиенты, которые можно найти в бассейне Средиземного моря. В основном они предназначены для богатых людей.

Хотя элита общества наслаждалась изысканной едой, даже богатые были вынуждены перейти на «крестьянскую» диету из овощных рагу после того, как племена вандалов вторглись в Рим и разорили его в 455 году нашей эры.

Как менялась диета римлян

Вандалы — это группа германских племен. Вторгнувшись в город, они разграбили огромное количество сокровищ, уничтожили систему водоснабжения и разрушили инфраструктуру Рима.

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что разграбление города вандалами, а также войны 6-го века между остготами и византийцами могли оказать непосредственное влияние на продовольственные ресурсы Рима.

Какое-то время богатым горожанам приходилось есть в основном растительные белки — вместо мяса, импортной пшеницы, оливкового масла и вина.

Это произошло потому, что главный порт Portus Romae, ворота Рима в Средиземное море, оказался в нерабочем состоянии.

На протяжении более 400 лет именно в Portus Romae доставляли продукты питания, животных, мрамор и предметы роскоши со всего Средиземноморья.

Команда исследователей проанализировала останки растений, животных и людей, реконструировав как диеты, так и географическое происхождение жителей Portus Romae.

Данные показали, что во второй половине пятого века произошел сдвиг в рационе населения Рима. Элита перешла от богатых животными белками продуктов и импортной пшеницы, оливкового масла, рыбного соуса и вина из Северной Африки к чему-то похожему на «крестьянскую диету», состоящую в основном из растительных белков.

Недавно у берегов Испании нашли античное судно с кетчупом. Морское дно около пляжа С’Ареналь было усеяно почти сотней керамических предметов, многие из которых остались неповрежденными. Дайверы насчитали не менее 93 амфор — традиционных кувшинов с двумя ручками и узкой шеей, которыми пользовались греки и римляне.

Ученые предполагают, что торговое судно затонуло 1800 лет назад, когда везло груз с юга Пиренейского полуострова (современная материковая Испания) в Рим.

Судя по маршруту корабля и времени крушения, ученые подозревают, что на нем было оливковое масло, вино и соус из сброженной рыбы под названием гарум. Этот соус иногда называют «римский кетчуп».