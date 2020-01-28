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Лукашенко предложил, чтобы богатые «отщпинули» в фонд на молодых специалистов

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  • 28.01.2020, 15:49
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Лукашенко предложил, чтобы богатые «отщпинули» в фонд на молодых специалистов
Фото: tut.by

Диктатор предложил «метод по спасению крестьян».

Об этом он заявил на встрече с аграриями, пишет БелТА.

«Богатых людей немало. Попросите у них понемножку, пусть отщипнут вам в этот фонд, понимая, что нам надо крестьян спасать. А вы из этих фондов будете поддерживать молодых специалистов. Или еще какой-то вариант найдите. Но про бюджет даже не думайте. Не советую и в областной бюджет особо залазить», - сказал Лукашенко.

Напомним, сегодня Лукашенко заявил, что Витебская область должна вернуть $1,5 миллиарда в бюджет страны.


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