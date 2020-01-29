Егор Жуков: Я хочу вынести вотум недоверия Путину 2 29.01.2020, 16:07

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Егор Жуков

Фото: Риа Новости

В авторитарной стране Основной закон — это не Конституция.

Отовсюду слышно, будто своими поправками Владимир Путин положил начало новой политической реальности. Это, конечно, не так, пишет российский оппозиционный активист Егор Жуков в своем Telegram-канале.

Новая Конституция не будет лучше старой, как и старая не была лучше новой. Потому что в авторитарной стране Основной закон — это не Конституция, а воля автократа. Не совсем правы аналитики, утверждающие, что поправки усилят власть Путина. На бумаге — да. Но, друзья, российский президент уже не ограничен ничем, кроме собственных хотелок. Именно это и позволяет ему перестраивать политическую систему по щелчку пальцев.

Поэтому для меня «всенародное голосование», которое пройдет, вероятно, 12 апреля, не будет иметь вообще никакого отношения к Конституции. То есть, прямо совсем никакого. Я не использую термин «конституционный переворот», чтобы описать действия президента. Я не хочу спорить о том, какой же из вариантов Конституции лучше: старый или новый. Это бессмысленные разговоры. В России нет никакого закона, кроме Владимира Владимировича Путина.

И я хочу сказать «нет» Владимиру Владимировичу Путину.

Я хочу сказать «нет» коррупции, превращающей мою Родину в грязный подъезд на задворках человечества. Я хочу сказать «нет» репрессиям, съедающим самых лучших и светлых из нас. Я хочу сказать «нет» созданной государством обстановке, превратившей нас в нацию, разучившуюся брать на себя ответственность, разучившуюся любить.

Я хочу вынести вотум недоверия Владимиру Владимировичу Путину. Это я и сделаю на «всенародном голосовании».

Мне все равно, во что наши, прости господи, власть имущие хотят превратить это голосование. Они сами не понимают, каким источником бедствий обернется для них их задумка. Теперь все ясно, словно летний день: больше нет надобности в трудных электоральных стратегиях, больше нет необходимости голосовать за тех, кто тебе противен. Есть только «Да» и «Нет».

Власть не сможет заставить меня думать, будто это голосование — про изменение Конституции. О, нет. День голосования станет днем, когда граждане покажут, что они наконец стали самостоятельными и что «отец нации» им больше не нужен. Вот тогда новая политическая реальность действительно наступит.

И последнее.

Господин президент, если вы думаете, что у оппозиции нет плана действий, спешу вас расстроить. Stay tuned, господин президент, stay tuned.