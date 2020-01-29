закрыть
29 января 2020, среда, 18:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Путин отправил в отставку скандального главу Чувашии

3
  • 29.01.2020, 17:43
  • 1,756
Путин отправил в отставку скандального главу Чувашии
Михаил Игнатьев
Фото: РИА «Новости»

Российский губернатор запомнился выходкой с ключами от пожарной машины.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Указ опубликован на сайте Кремля, сообщает «Новая газета».

Временным главой республики Путин назначил Олега Николаева. Документ вступает в силу с момента его подписания.

Cовсем недавно появилось скандальное видео, где Игнатьев торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин, и вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть.


популярное за неделю

Мнение

Шкловский манифест одинокого дровосека
Шкловский манифест одинокого дровосека Владимир Халип
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой
Независимость идет рука об руку с демократией, а не с диктатурой Андрей Санников
Переходим на дрова
Переходим на дрова Виктор Горбачев
Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев