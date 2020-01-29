Путин отправил в отставку скандального главу Чувашии 3 29.01.2020, 17:43

1,756

Михаил Игнатьев

Фото: РИА «Новости»

Российский губернатор запомнился выходкой с ключами от пожарной машины.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Указ опубликован на сайте Кремля, сообщает «Новая газета».

Временным главой республики Путин назначил Олега Николаева. Документ вступает в силу с момента его подписания.

Cовсем недавно появилось скандальное видео, где Игнатьев торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин, и вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть.