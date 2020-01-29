Путин отправил в отставку скандального главу Чувашии

Путин отправил в отставку скандального главу Чувашии3
- 29.01.2020, 17:43
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Российский губернатор запомнился выходкой с ключами от пожарной машины.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Указ опубликован на сайте Кремля, сообщает «Новая газета».
Временным главой республики Путин назначил Олега Николаева. Документ вступает в силу с момента его подписания.
Cовсем недавно появилось скандальное видео, где Игнатьев торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин, и вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy— Лучин Александр (@luchinaleks) January 23, 2020