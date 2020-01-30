«Организовала сбор денег с подчиненных»: осудили экс-заведующую детским садом из Кричева 6 30.01.2020, 21:35

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Алла Пастухова имеет благодарность от Александра Лукашенко.

Бывшую заведующую детским садом № 19 из Кричева Аллу Пастухову Чериковский суд признал виновной в злоупотреблении властью, превышении должностных полномочий из корыстных интересов, а также попытке хищения государственного имущества, передает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

Судья Александр Кравченко приговорил Пастухову к заключению в колонии общего режима на 2,6 года и штрафу 1350 рублей (50 базовых величин). Ей также на 3 года запретили занимать руководящие и административно-хозяйственные должности. После приговора Пастухову взяли под стражу. У нее есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор.

28 января пострадавшие поддержали обращение прокурора Николая Розанцева к суду, чтобы Пастухову приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима.

Согласно приговору, действия обвиняемой нанесли вред правам граждан и государственным интересам в крупном размере: более 10 тысяч рублей. По словам прокурора Розанцева, Пастухова попыток компенсировать ущерб за время следствия и судебного разбирательства не делала.

Что выяснил суд

Пастухова организовала на «постоянной системной основе» сбор денег с подчиненных. Им выплачивалась материальная помощь, большую часть которой они отдавали ей. Сумма колебалась от 25 до 120 рублей.

Собирала деньги, не зная, что это незаконно, делопроизводитель детского учреждения. Она же и сообщала сотрудникам сада, какую сумму они должны передать через нее Пастуховой. Такая схема поборов действовала с 2015-го по 2018 год.

Пастухова давала указания подчиненным, чтобы те помогали в рабочее время по хозяйству ее престарелому отцу, ремонтировали ее квартиру и дачу. Кроме того, уборщица возила в Могилев деньги и продукты «неустановленному родственнику» Пастуховой. По словам потерпевшей, это была дочь обвиняемой.

В табеле учета рабочего времени тем, кто выполнял поручения Пастуховой, указывали, что они были в саду и получали зарплату как за исполнение служебных обязанностей.

Пастухова присваивала строительные материалы, которые выделялись на ремонт детского учреждения. Следователи обнаружили похищенное на ее даче и в подвале сада. Эти действия обвиняемой квалифицировали как покушение на преступление.

Позиция обвиняемой: «нажиться не хотела»

Алла Пастухова в последнем слове сказала, что во время следствия на ее психологически давили, чтобы признала вину. Советовали обратиться за помилованием к Александру Лукашенко.

«Я буду отстаивать свою позицию, чего мне бы это ни стоило, — говорила она. — Это черта любого образованного человека и взрослого человека».

Как следовало из ее выступления, деньги, которые она собирала с подчиненных, шли на «поддержку передового статуса» детского учреждения. Бюджетных средств на это не хватало. По словам обвиняемой, для себя она «принимала столько денежных средств», сколько вкладывала в сад собственных. Цели нажиться у нее не было.

Адвокат Пастуховой заявил, что доказательства вины подзащитной сомнительны. По его словам, доказательная база «преступной деятельности» Пастуховой опирается только на показания потерпевших и свидетелей, которые следствие подводило до нужного ему результата. Адвокат просил суд вынести оправдательный приговор обвиняемой за отсутствием состава преступления.

Пастухову задержали 27 марта 2019 года. 7 месяцев она просидела в Могилевском следственном изоляторе. Потом ее перевели под домашний арест.

Фото: svaboda.org

«Человек года — 2014»

Алла Пастухова стала заведующей детским садом в 2002 году. За время работы в сфере образования ее 35 раз отмечали грамотами и дипломами. Имеет также благодарность от Александра Лукашенко. В 2014 году ей присудили звание «Человек года», ее портрет появился на районной доске почета. Неизменно председательствовала в участковых комиссиях во время избирательных кампаний.

Подчиненные характеризуют Пастухову как властную, жесткую и требующую руководительницу. Не исполнить ее требования означало встретиться с давлением, предвзятым отношением и угрозой, что не продлят трудовой контракт, говорили они.

Загадочная смерть подчиненной Пастуховой

Вскоре после задержания Пастуховой 8 апреля утонула ее 41-летняя подчиненная Наталья Яльцова. В садике она работала дефектологом. Согласно некоторым источникам, покойная оставила предсмертную записку. На берегу реки Сож были найдены также вещи 78-летней матери утонувшей. Тело матери до сих пор не нашли.

«Дело утонувшей не связанно с уголовным делом, которое завели в отношении ее бывшей начальницы», — говорили «Свободе» в управлении Следственного комитета Могилевской области.

В последнем слове Алла Пастухова говорила, что «очень переживает за смерть Натальи Яльцовой», так как та «была ближе, чем кто-либо из коллектива».

По Пастуховой, покойная хотела ее защитить, «но не смогла». Заведующая заявила, что хочет получить ответ, почему ее не допросили по факту смерти подчиненной.