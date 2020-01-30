ЕРИП предупредил о сбоях в работе системы в выходные 30.01.2020, 22:39

Сбои возможны в ночь с пятницы на субботу.

В ЕРИП предупредили, что в ночь с пятницы на субботу, 1 февраля, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением работ, передает tut.by.

— 01.02.2020, в период с 00.01 до 08.00, будут проводиться плановые технические работы в АИС «Расчет», — отмечают в ЕРИП. — В указанный период возможна недоступность АИС «Расчет» продолжительностью до 3 часов.

Напомним, ранее ЕРИП ввел некоторые изменения: расширил список услуг и пересмотрел комиссию.

У пользователей международной платежной системы QIWI Кошелек появилась возможность оплачивать через ЕРИП более 220 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, коммуналку, штрафы ГАИ и прочие из любой точки мира без комиссии.

Для клиентов Беларусбанка ранее стало доступным пополнение счетов и погашение кредитов через ЕРИП в кассе любого банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге и мобильном банкинге.

ЕРИП также с 3 февраля снизит для организаций размер комиссии за прием платежей по «E-POS» — сервису по оплате по QR-кодам. Этот сервис позволяет оплачивать товары и услуги банковской картой или через мобильный банкинг через ЕРИП по QR-коду.