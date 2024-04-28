«Играли в футбол моими документами»: белоруска добилась алиментов от двух мужей 3 28.04.2024, 13:29

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История, похожая на сериал.

Журналист Tochkа.by поговорил с многодетной мамой, которая преодолела отписки чиновников и обеспечила себе выплаты алиментов от бывших супругов. Теперь ей стало спокойнее: не надо выпрашивать и объяснять, для чего нужны деньги.

Героиню статьи зовут Мария. И ее жизнь тоже как сериал: четверо детей, трое мужей, два – официальных. Она и рада была бы более спокойному развитию событий. Но законченный оптимизм и вера в людей преподносят сюрпризы.

Борьба за право получать алименты по закону происходила на фоне необходимости в одиночку воспитывать четырех девочек. При этом одна из дочерей имеет инвалидность, связанную с аутизмом.

Интересно, что к необходимости оформить все официально Марию побудило государство. Оно же в лице других структур заставило потратить много нервов и времени.

Многодетная мама обратилась к журналисту Tochka.by, устав от перебрасывания писем чиновниками. Так совпало, что накануне интервью вопрос разрешился. И этому помог звонок на горячую линию Министерства юстиции Беларуси.

Однако собеседница все же считает нужным рассказать свою историю, чтобы чиновникам неповадно было затягивать процесс, а женщины, оказавшиеся в подобной ситуации, не опускали руки, полагая, что это неразрешимая задача.

Просто Мария и ее мужчины

С первым супругом у нашей героини двое общих детей, один из них – с инвалидностью. Когда дело дошло до развода, муж работал в банке, где не приветствовалась плохая репутация. И они договорились, что Мария не будет подавать на алименты, а бывший начнет исполнять материальные обязательства по доброй воле. Первое время так и было, пока у него не появилась другая.

«Не подавала, потому что у меня второй ребенок был тяжелый, я занималась только ей. Да и в принципе, когда дети маленькие, женщине ни до чего. Я просила, пыталась объяснять его родителям, что нужны деньги на лечение. Времени и желания ходить по судам у меня не было», – объясняет свое бездействие собеседница.

Также она отметила, что относительно недавно (спустя примерно 10 лет), когда новая пассия отвергла первого мужа, он стал проводить время со сложным ребенком и давать какие-то деньги. Правда, это было нерегулярно, и, когда все сошлось, многодетная мама начала действовать.

К этому моменту у Марии родились еще две девочки от разных мужчин. В первом случае – вне брака. И отец категорически отказался признавать ребенка, хотя, по словам женщины, дочь растет его копией. Нежелание конфликтовать заставили собеседницу отказаться от претензий и оставить это на памяти и совести гражданского мужа.

Статус многодетной мамы не отпугнул третьего супруга, отношения с которым были оформлены официально. По словам собеседницы, он никогда нигде не работал. Будучи музыкантом, перебивался случайными, но зачастую неплохими заработками. Однако до жены и ребенка эти деньги не доходили и в семейном союзе.

Чиновники умеют работать быстро

В начале 2024 года Марии позвонили из социальной службы и рассказали, что она как многодетная мама, да еще воспитывающая ребенка-инвалида, имеет право на материальную помощь помимо пособий, которые платит государство. Но, чтобы ее получить (определить объем, это делает специальная комиссия), нужно представить справки о размере выплат от бывших мужей. А это можно сделать, только оформив алименты официально.

«Я предупреждала и одного и второго, что буду подавать на алименты, поскольку мне нужна эта материальная помощь. Конечно, ни один ни второй не обрадовались. А я сразу обозначила: если вы все время считаете, что государство мне должно платить деньги на моих с вами детей, то я буду делать все по правилам», – заявила Мария.

Сначала она подала документы на второго супруга (отца четвертого ребенка) в отдел принудительного исполнения Советского района. И ее удивлению не было предела, когда уже на пятый день пришли деньги.

Неожиданно было все. Во-первых, белоруска не думала, что государственные структуры могут работать так быстро. Во-вторых, что вечно безработный бывший муж сразу переведет деньги, которые за короткий срок успели сначала поступить на счет ОПИ, а уже потом – экс-жене.

Когда человек нигде не трудоустроен, по закону он обязан перечислять на ребенка минимально установленную государством сумму – Br203 (на 01.04.2024).

Мария обратила внимание на важную деталь, которую нужно знать, потому что догадаться об этом сложно. Иск на алименты изначально подается в суд. И решение надо забирать самому, чтобы затем с ним идти в ОПИ. Собеседница была уверена, что необходимые документы пересылаются автоматически.

«Играют в футбол моими документами»

Приключения начались с алиментами первого мужа. Мария обратилась в ОПИ Минского района, где зарегистрирован бывший супруг. Оказалось, что это надо делать по месту его жительства, в данном случае – заявить в отдел принудительного исполнения Центрального района Минска.

Заявление было подано в начале февраля 2024 года. Все это время госструктуры очень медленно выясняли, кто должен заниматься этим вопросом. От каждой Мария получила по два официальных письма, но процесс не становился быстрее.

Все это продолжалось, пока у многодетной мамы не лопнуло терпение и она не позвонила на горячую линию Министерства юстиции.

«Слушайте, говорю: почему ваши сотрудники не хотят работать? Они играют в футбол моими документами. Социальная категория граждан, отдельно защищенных: мама-одиночка с четырьмя детьми, ребенок-инвалид. Второй месяц нельзя решить простой вопрос», – продублировала свои слова Мария.

Через 15 минут из Минюста позвонил «какой-то добрый мужчина, начальник какого-то отдела». И решение вопроса заметно ускорилось.

В итоге документы приняли в Центральном районе и 18 марта открыли принудительное производство, а еще через месяц поступили деньги от первого мужа. За двоих детей он должен перечислять 33% заработной платы и иного источника дохода: пришла почти Br1000.

Мария призналась, что не планирует подавать в суд на взыскание алиментов за все время с момента развода: «только если он начнет буянить». В первом браке была построена квартира, и при разводе супруги договорились, что жилье останется детям. Многодетной маме лишние конфликты ни к чему, но, если первый бывший муж нарушит свое слово, то ей придется отвечать. Сумма за 15 лет на двоих детей набежит приличная.

Стало легче морально

Теперь у собеседницы нет необходимости постоянно просить у бывших мужей деньги и объяснять, для чего они нужны и почему государственных пособий не хватает.

Мария призывает всех, кто оказался в такой ситуации, не затягивать с решением вопроса. Это не так долго, как кажется.

Время все равно не стоит на месте, а рано или поздно приходит результат. В крайнем случае можно позвонить на все возможные горячие линии.

«Умею не обращать внимания на злых людей»

Журналист Tochka.by догадывается, что вокруг Марии может быть много хейта и шушуканий. Люди, у которых очень скучная своя жизнь, часто начинают сильно интересоваться чужой.

На нескромный вопрос, почему неприятный опыт не останавливает собеседницу в отношениях с мужчинами и рождении детей, женщина отвечает просто: «Никто не знает, что будет завтра. Я всегда доверяю людям и стараюсь видеть в каждом человеке позитив. И даже сейчас не исключаю, что могу еще выйти замуж и родить ребенка. Не вижу смысла ставить на себе крест. И как на женщине, и как на маме», – отметила Мария.

Она настолько жизнерадостна, что давно не замечает тех, кто норовит оценивать ее жизнь. Невежественные люди быстро уходят из ее окружения. А обращать внимание на того, кто за спиной, глупо. Ведь чужой человек никогда не позаботится о тебе так, как ты сам.

Также многодетная мама призналась, что никогда целенаправленно не искала мужчин. И не определяла никаких критериев по поводу их статуса и материального достатка. Жила так, как чувствовала в моменте.

Интересно и другое. Мужской пол совсем не останавливает наличие у Марии детей. Когда она говорит, что их у нее четверо, никто не верит. Но, убедившись, наоборот, проявляют еще больший интерес. Наверное, потому, что она не разучилась улыбаться.