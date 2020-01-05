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Стало известно, где в Беларуси увеличили скоростной режим

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  • 5.01.2020, 14:51
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Стало известно, где в Беларуси увеличили скоростной режим
Фото: tut.by

Опубликован полный список участков на дорогах.

5 января ГАИ опубликовала список из 19 участков трасс и дорог, где увеличили скоростной режим, сообщает tut.by.

Меры по повышению скоростного режима будут завершены до 1 марта 2020 года. В ГАИ также отметили, что работа по оптимизации скоростных режимов на улично-дорожной сети будет продолжена.

В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р-28, Р-58, Р-80.


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