Цена золота выросла до максимума за шесть лет 6.01.2020, 14:26

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На этом фоне дорожают акции золотодобывающих компаний.

Золото подорожало до самого высокого уровня за последние шесть лет на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в столице Ирака. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Цена на торгах в Лондоне поднялась на 2,3% и достигает 1588,13 доллара за унцию - это максимум с апреля 2013 года.

Кроме того, стоимость палладия подскочила на 1,2% - до 2 073,90 долларов за унцию, что является рекордно высоким показателем.

Серебро и платина также выросли в цене.

Рост цен, кроме геополитических факторов, обусловлен слабым долларом, низкими реальными ставками и последствиями торговой войны для сдерживания мирового роста, отмечает агентство.

На этом фоне дорожают акции золотодобывающих компаний.