Может ли вселенная быть закольцована? 1 7.01.2020, 14:04

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Неожиданное открытие.

Проанализировав данные о древнейшем излучении во всей вселенной, физики остались в недоумении и заявили о том, что мироздание может быть замкнуто в петлю, пишет «Популярная механика».

Представьте себе, что вы отправляетесь в космическое путешествие. Вы проплываете мимо Марса, Нептуна, Плутона, пронзаете пространство Млечного пути, вылетаете за пределы галактики, затем галактического кластера… Что же ждет дальше?

Весьма вероятно, что в конечном итоге вы вернетесь на исходную.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, команда исследователей пришла к весьма оригинальному выводу. Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю. Все дело в том, что команда повторно проанализировала данные о космическом излучении, которое считается старейшим явлением во всей известной нам вселенной и, возможно, помнит еще Большой взрыв. И в данных этих обнаружилась странная аномалия.

Обзор данных эксперимента Европейского космического агентства выявил значительно больше случаев гравитационного линзирования микроволнового света (который и составляет космическое фоновое излучение), чем ожидалось. Это особенно озадачивает, потому что ученые в настоящее время не могут объяснить, как именно гравитация могла бы искривить этот микроволновый свет.

Чтобы учесть расхождения в своих расчетах, ученые добавили переменную A_lens в свою модель вселенной. Но команда признает, что ее трудно согласовать с прочими известными параметрами, такими как теория общей теории относительности Эйнштейна. И вот почему: согласно данным Live Science, команда в результате получила стандартное отклонение 3,5 сигма, что намного ниже интервала в 5 сигма, на который физики полагаются для подтверждения теории.

Недавно другой документ пришел к аналогичному выводу, но с еще меньшей статистической достоверностью. Например, статья, недавно размещенная на сервере arXiv космологами Кембриджского университета, анализирует меньшую часть тех же данных и тоже вывела доказательства замкнутой системы мироздания. Однако, когда дуэт исследователей сравнил свои результаты с другими наборами данных, они указали на поддержку плоской, бесконечной вселенной. В результате все еще больше запутались.

Подтверждение этой теории создаст огромную проблему для физиков и разрушит многие наши представления о вселенной. Только время и большее число исследований помогут нам наконец докопаться до истины и понять, в какой вселенной мы живем.