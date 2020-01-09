Лукашенко проиграл 3 9.01.2020, 9:55

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Тонкий ручеек углеводородов может иссякнуть.

Государственные белорусские СМИ воспевают победу команды Лукашенко над Россией (4:1) на Рождественском турнире в Минске, но в упор не замечают нефтегазовых проблем. Между тем на этой площадке Москва жестко прессингует Минск, забрасывает в его ворота шайбу за шайбой, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Да, российские газ и нефть поступают в Беларусь, коллапса не произошло, однако и проблемы не рассосались.

Нефть течет тонким ручейком

О цене газа стороны договорились только на два месяца. С нефтью и того хуже.

Да, компании крупного российского бизнесмена Михаила Гуцериева — давнего приятеля Лукашенко — согласились поставлять ее без премии, то есть чуть дешевле. Как узнал БелаПАН, российская нефть пока поступает только на новополоцкий «Нафтан», а Мозырский НПЗ работает на запасном сырье.

Но нефть течет тонким ручейком. 4 января зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов сообщил, что на первом этапе планируется получить 130 тысяч тонн, а по итогам месяца — выйти на 600 тысяч тонн. Что, мол, позволит исполнять обязательства по внутреннему рынку и ограниченно — по экспорту.

Обратите внимание на словечко «ограниченно». Вообще-то согласованный с Москвой индикативный баланс на 2020 год предусматривает получение 24 млн тонн нефти, то есть в среднем по 2 млн в месяц. 600 тысяч тонн в январе — это явная недогрузка мощностей НПЗ и, соответственно, потери бюджета от того, что экспорт нефтепродуктов снизится.

Энергоносители в любом случае дорожают

Если же нефтяные терки с Россией затянутся, то даже слабенький рост белорусского ВВП в наступившем году окажется под вопросом. Примерно так же в прошлом году рост ВВП был подкошен попаданием в трубу «Дружбы» грязной российской нефти.

К слову, Москва не торопится за тот свой грех расплачиваться. Все больные для Минска вопросы она старается увязать с «углублением интеграции». Будете паиньками, братья-белорусы, подпишете пакет дорожных карт — тогда можете рассчитывать на кое-какие коврижки.

В частности, компенсацию за налоговый маневр белорусская сторона, по замыслу, сможет получить только после унификации налогового законодательства двух стран. Теперь же Минск ведет бой за то, чтобы вся нефть поставлялась без уплаты премии российским компаниям.

Премия — около 10 долларов за тонну. А из-за налогового маневра нефть для Беларуси дорожает в нынешнем году более чем на 20 долларов за тонну.

То есть даже при успешном (что не гарантировано) исходе битвы против премии нефть для наших НПЗ подорожает. Но можно сэкономить до 240 млн долларов. За это сейчас и развернулась локальная схватка. При том что в целом интеграционное противоборство Минск очевидно проигрывает.

Да, цена газа на январь и февраль формально осталась на уровне прошлого года — 127 долларов за тысячу кубометров. Но де-факто газ стал дороже, поскольку Москва отменила схему перетаможки нефти — своеобразную компенсацию за дороговатый газ. Из-за этого белорусский бюджет в 2020 году теряет, как подсчитал Минфин, более 420 млн долларов.

А вообще российская сторона хочет заломить за газ по 152 доллара. Так что и здесь она болезненно поджимает Минск.

Кремль решил пересмотреть контракт

В общем, Лукашенко достаточно объективно обрисовал картину «братских отношений», заявив в декабрьском интервью главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, что «с какого-то момента нашего союзного строительства... все пошло вниз» и теперь «вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены».

Действительно, как отмечают белорусские аналитики, в последние годы Кремль стал в одностороннем порядке пересматривать неформальный контракт с Беларусью.

До поры до времени она пользовалась льготами в обмен на союзничество, роль стратегического плацдарма. Но в Москве решили, что это слишком жирно. Тамошние прагматики-рыночники, на которых сетует белорусский правитель, прикинули, что затраты на поддержку союзника можно уменьшить — и куда он денется с подводной лодки?

Москва слезам не верит

Другое дело, что минские переговорщики, вероятно, и не думали эти карты выполнять. Надежда была на то, что по ходу переговоров об «углублении интеграции» удастся хоть частично раскрутить Москву на бабки. Но сегодня ежу понятно, что этот номер не прошел.

По большому же счету вся затея с «братской интеграцией», которую Лукашенко так педалировал в 1990-е, оказалась провальной для Беларуси. Привычка к дешевым энергоресурсам законсервировала отсталость белорусской экономики, крепко привязала ее к России.

А Кремль в итоге забыл про братские поцелуи, оказался холодно-расчетливым.

Белорусское руководство возмущается, напоминает: мы же договаривались не ухудшать условия. Лукашенко передал Путину список оборонных, транзитных и прочих услуг, оказываемых России (копия была вручена тому же Венедиктову).

Но эмоции вряд ли тронут Кремль, а формально к нему не придерешься. Он говорит: хотите равных условий — давайте выполнять союзный договор полностью (единая валюта, наднациональные органы). А налоговый маневр — наше внутреннее дело. Хотите обратных акцизов для ваших НПЗ, как для наших? Но простите, Беларусь же, кажется, еще не субъект РФ?

Таким образом, эту игру Минск вчистую продул. Против лома нет приема. Все козыри, то есть ресурсы, у России. Грозить, что Беларусь выйдет из «союзного государства», ЕАЭС, ОДКБ? Не продлевать аренду российских военных объектов? Нет, за эти красные линии Лукашенко не станет выходить. Слишком рискованно, да и куда податься?