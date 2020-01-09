«Газпром» пустил газ по продолжению «Северного потока-2» себе в убыток 1 9.01.2020, 13:23

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Как просчитался российский монополист.

Строительство газопровода Северный поток-2 приостановлено, но по первой нитке газопровода Eugal — продолжению Северного потока-2 на территории Германии до границы с Чехией — с 1 января 2020 года газ официально уже пошел. Об этом в ответ на запрос Deutsche Welle сообщил пресс-секретарь компании Gascade Джордж Вюстнер, пояснив: «Газ закачивают в Eugal из трубопровода Nel».

Таким образом, новая транспортная инфраструктура, которую сдали в эксплуатацию в конце 2019 года, технологически не простаивает, а поддерживается в рабочем состоянии с помощью газа из Северного потока. Этот газопровод так же соединяет Россию и Германию по дну Балтийского моря и, в отличие от Северного потока-2, работает уже давно. Но это не спасает Газпром от финансовых убытков, ведь российская компания платит за полностью забронированный Eugal, хотя использует его лишь частично, уточняет Deutsche Welle.

Вюстнер подтвердил, что мощности Eugal забронированы на длительный срок, однако «по соображениям защиты данных» отказался сообщать, кем именно. «Но в том, что это Газпром, никто и не сомневается: цель двух нитей Eugal (вторая по плану будет построена до конца 2020 года) — стать продолжением двух труб Северного потока-2. Так же Opal и Nel является продолжением на территории Германии двух нитей первого Северного потока, которые действуют с 2012 года», — отмечает издание.

Мощность газопровода Nel, соединяющая приемный терминал Северного потока в Любмине под Грайфсвальдом из подземных газохранилищ Rehden, составляет 20 млрд кубометров газа в год. А мощность первой нитки Eugal — 30,9 млрд кубометров. Поэтому даже если Nel, у которого вообще-то другие задачи, будет полностью задействован для заполнения нового газопровода, полностью загрузить его не удастся.

«Если Северный поток-2 не успеют достроить в 2020 году, то с января 2021 Газпром будет терять деньги на также полностью забронированных, но не загруженных мощностях второй нитки Eugal. Правда, российская компания является совладельцем этого газопровода через совместное с фирмой Wintershall предприятие Gascade, но только примерно на четверть», — резюмирует Deutsche Welle.

Остальные акции держат немецкие компании Wintershall и Ontras, а также бельгийская Fluxys и нидерландская Gasunie через свои зарегистрированы в Германии «дочки». Заинтересованность всех этих европейских партнеров в Eugal как продолжении Северного потока-2 объясняется именно тем, что для них это беспроигрышный бизнес: Газпром оплачивает полностью забронированы мощности трубопровода независимо от того, сколько газа на самом деле через него прокачивается.