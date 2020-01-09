Ученые: Чем меньше коров в мире, тем холоднее 6 9.01.2020, 17:47

Как парниковые газы зависят от животноводства.

На животноводство приходится около 14,5% всех выбросов парниковых газов в атмосферу. К 2030 году этот показатель достигнет 49% от всех выбросов, необходимых для увеличения температуры на 1,5 °C. Коровы и овцы выделяют много метана и углекислого газа, а для увеличения площади выпаса фермеры вырубают леса, которые впитывают углекислый газ из атмосферы. В декабре ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата обратились к правительствам «всех стран, кроме самых бедных» и призвали их установить дату «пика животноводства» — срок, после которого поголовье скота перестанет расти. Авторы обращения считают, что такие меры позволят выполнить условия Парижского соглашения и сдержать рост температуры. «Хайтек» рассказывает, какое влияние рост производства мяса, молока и яиц оказывает на изменения климата и какие существуют альтернативы животноводству.

Животноводство действительно производит так много выбросов?

Согласно условиям Парижского соглашения по климату, ратифицированного 195 странами и Евросоюзом, общий объем выбросов углекислого газа до конца XXI века должен быть ограничен 420 млрд тонн, а из атмосферы должно быть удалено не менее 720 млрд тонн CO. Моделирование показывает, что это позволит ограничить рост глобальной температуры 1,5 °C к концу столетия с вероятностью 66%.

Самым действенным сценарием по удалению необходимого объема углекислого газа из атмосферы ученые считают восстановление лесов — естественного уловителя парниковых газов. Если масштабное лесовосстановление начнется прямо сейчас, оно позволит добиться нулевого баланса между выброшенным и поглощенным углекислым газом уже к 2050 году.

Наибольшим препятствием для лесовосстановления является сельское хозяйство и в частности животноводство. Исследователи из Межправительственной группы экспертов по изменению климата подсчитали, что со времен первого доклада в 1990 году производство мяса, молока и яиц увеличилось с 758 млн тонн до 1 247 млн тонн в 2017 году и, согласно прогнозам, продолжит свой рост.

Если бы сектор животноводства продолжал вести обычную деятельность, к 2030 году на этот сектор приходилось бы 49% всех выбросов углекислого газа, требуемых для увеличения температуры на 1,5 °C. При этом сокращение объемов производства мяса, молока и яиц ученые считают более реалистичным, чем сокращение выбросов промышленных предприятий, автомобилей и других основных загрязнителей.

Согласно исследованию профессора Рона Мило, проведенному в 2018 году в Вейцманском институте в Израиле, из всех млекопитающих мира 60% по весу составляет домашний скот, 36% — люди и только 4% — дикие млекопитающие.

По оценке некоммерческой организации Worldwatch Institute, на животноводство уже приходится до 51% (с этой оценкой согласны не все исследователи — прим.) всех выбросов парниковых газов в атмосферу — больше, чем на все автомобили, корабли и самолеты вместе взятые. Такой высокий показатель связан с тем, что исследователи при подсчете учитывали выбросы не только от жизнедеятельности животных, но и сжигание ископаемого топлива — по их оценке, на отрасль приходится более трети всего ископаемого сырья, потребляемого в США.

Распределение объемов парниковых газов

Выбросы углекислого газа, главным образом в результате сжигания ископаемого топлива, резко возросли с начала промышленной революции. Большая часть выбросов парниковых газов в мире происходит из сравнительно небольшого числа стран. Китай, Россия, США и страны Евросоюза являются четырьмя крупнейшими источниками выбросов. Показатель выбросов парниковых газов на душу населения является самым высоким в России и США.

Распределение источников выбросов парниковых газов в глобальном масштабе выглядит так: 31% всех выбросов приходится на производство тепла и электричества, 15% — на транспорт, от 11 до 17% — на сельское хозяйство, 6% — на лесное хозяйство, 12% — на обрабатывающую промышленность. Оставшиеся 35% распределены между другими видами сжигания ископаемого топлива, мусор, утечку газов и другие сферы. На все процессы по добыче энергии, будь то электроэнергия, добыча тепла или сжигание топлива в автомобилях, приходится около 72% всех выбросов парниковых газов.

Согласно обобщенной оценке, на животноводство приходится примерно 9% глобальных выбросов углекислого газа, 35–40% глобальных выбросов метана и 65% выбросов оксида азота.

Фактически газообразный метан является одним из крупнейших факторов, способствующих глобальному потеплению. Он удерживает в атмосфере в 100 раз больше тепла, чем углекислый газ, причем из расчета на пятилетний период. Большая часть метана поступает от коров на фермах, которых кормят низкокачественным зерном. Организм животных часто не справляется с такой пищей, что приводит к высоким показателям расстройств желудка и метеоризму. Весь этот газ в результате попадает в атмосферу Земли.

Эта отрасль также использует около 70% сельскохозяйственных земель и является одной из основных причин обезлесения, утраты биоразнообразия и загрязнения воды.

Продолжающийся рост сектора животноводства увеличивает риск превышения объема выбросов, который позволил бы сдержать повышение температуры на уровне от 1,5 до 2 °C, ограничивает удаление CO2 из атмосферы путем восстановления естественной растительности и угрожает оставшимся деревьям на территориях, которые могут быть преобразованы в сельскохозяйственные угодья.

Чего хотят ученые?

Европейцы едят в два раза больше мяса, чем рекомендуют врачи и ученые. В прошлогоднем докладе международной группы ученых содержался призыв к сокращению размера мясного и животноводческого сектора в Европе на 40–50% с целью уменьшения воздействия на окружающую среду. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что потребление говядины в западных странах должно снизиться на 90%, чтобы избежать опасного изменения климата.

В письме в журнал Lancet Planetary Health исследователи призывают страны «объявить временные рамки по росту поголовья скота» — то есть срок, после которого увеличение поголовья прекратится.

Призыв касается стран с высоким и средним уровнем дохода — климатологи предлагают пересмотреть их обязательства по выполнению Парижского соглашения с 2020 года, включив в них положение о максимальном поголовье скота. При достижении этого максимума, согласно плану ученых, рост отрасли должен остановиться, что позволит снизить риск повышения глобальной температуры выше 1,5-2 °C.

Исследователи призывают установить крупнейшие источники выбросов в животноводстве каждой из стран и выработать комплекс мер по их устранению. Земли, которые больше не подходят для пастбищ, авторы письма предлагают засаживать деревьями — причем государствам необходимо принять законы, которые обязывают владельца земли делать это в обязательном порядке.

«Мы предлагаем, чтобы при создании сельскохозяйственных секторов, соответствующих Парижскому соглашению, страны с высоким и средним уровнем дохода не передавали продукцию животноводства другим странам, а вместо этого снижали спрос на продукцию животноводства. Хотя наши предложения не являются полным перечнем мер по смягчению последствий влияния сельскохозяйственного сектора, они являются необходимыми шагами для достижения целей Парижского соглашения», — пишут авторы письма.

Исследователи призывают провести переход от животноводства к производству растительной пищи постепенно — учитывая интересы людей, которым придется значительно изменить свой рацион питания, и фермеров, которым необходимо время не диверсифицирование деятельности.

Какие альтернативы существуют?

Производство мяса жвачных животных, среди которых коровы, овцы и козы, в 10–100 раз вреднее для окружающей среды, чем выращивание растительной пищи, рассказывает один из авторов предложения, профессор Пит Смит из Университета Абердины. По его словам, отказ от животноводства принесет планете столько же пользы, сколько и отказ от ископаемого топлива.

Наименее болезненный сценарий по изменению рациона — замена натурального мяса на искусственное. Искусственное мясо делится на две категории — на основе клеточного и растительного белка. Первый тип выращивается в лаборатории из клеток животных, второй выделяется из растений, а затем объединяется с другими растительными ингредиентами.

Ученые считают, что искуственное мясо может быть полезнее для человека, чем настоящее — при сопоставимом количестве калорий оно содержит больше белка, аминокислот и витаминов, в то же время уменьшая количество насыщенных жиров и сводя к минимуму вероятность передачи заболеваний от животных к человеку.

При этом искусственное мясо не является углеродно-нейтральным — его производство наносит меньше вреда окружающей среде, однако он всё же присутствует. Производитель искусственного мяса Beyond Meat заявляет, что на изготовление одного стейка уходит на 99% меньше воды, на 93% — земли, а также происходит на 90% меньше выбросов углекислого газа от сжигания ископаемого топлива. При изготовлении Impossible Whopper от Burger King используется на 87% меньше воды, на 96% меньше земли и на 89% углекислого газа, заявляют в компании.

Помимо искусственного мяса, существует и другой, более радикальный способ смены рациона — переход на растительную пищу. В 2016 году исследователи из Венского института социальной экологии проанализировали более 500 сценариев питания в условиях роста населения Земли, которые позволили бы обеспечить едой необходимое количество людей и снизить при этом вред для экологии. Единственной диетой, которая удовлетворяет всем перечисленным критериям, оказался рацион, основанный на растительной пище.

Авторы статьи пишут, что если бы всё население Земли к 2050 году стало веганами, то для обеспечения продовольствием потребовалось бы меньше пахотных земель, чем было в 2000 году. Такой сценарий позволил бы засадить деревьями территорию размером с тропические леса Амазонки.

Среди основных источников белка для растительной диеты ученые называют растительные молоко и масло, различные виды бобовых (черные, соевые, нут и чечевица), семена подсолнечника, кунжут, рапс, оливки и орехи.