В Беларуси резко сократился размер Фонда соцзащиты 22 1.10.2020, 9:03

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Это может привести к повышению пенсионного возраста.

В Беларуси сократился размер Фонда соцзащиты. За счет ФСЗН выплачиваются пенсии и пособия белорусам. Официальная статистика показала, что впервые за долгое время размер социального фонда снизился, пишут banki24.by.

Кризис добрался до главной твердыни финансовой системы Беларуси — Фонда социальной защиты населения (ФСЗН). В отличие от республиканского бюджета, в 2020 году ни разу не падали доходы или расходы этого фонда.

Однако в августе позитивная тенденция прервалась. Расчеты по оперативной статистике показывают, что даже без учета инфляции доходная часть ФСЗН в августе недобрала к сопоставимому месяцу 2019 года 11,6%, а расходная и того больше — 18,6%. Понятное дело, что если учесть еще и рост цен на 5,6%, то цифры становятся совсем неприличными.

Урезание расходов видимо сделали, чтобы не допустить дефицитного исполнения бюджета ФСЗН за отчетный месяц. В пересчете на деньги доходная часть ФСЗН недополучила к уровню 2019 года 151,7 млн BYN, расходная — 253 млн BYN.

По закону о бюджете ФСЗН на 2020 года основную часть расходов фонда составляют траты на пенсии — около 79%. Из оставшейся суммы расходов львиная доля идет на выплату пособий по временной нетрудоспособности, материнству, семейных пособий, пособий по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80 лет, на погребение.

По данным Минтруда и соцзащиты средний размер назначенной пенсии в августе составил 458 BYN. По сравнению с августом 2019 года реальный размер такой пенсии вырос всего на 0,3%. По состоянию на август 2020-го на учете состояли более 2,491 млн пенсионеров. Для сравнения: официальный уровень занятости в белорусской экономике чуть выше 4,3 млн человек.

Около 87% доходов ФСЗН в 2020 году по плану властей должны составить взносы на государственное социальное страхование. Еще 11,4% доходной части бюджета ФСЗН пополняется за счет передачи денег из республиканского бюджета.

Трансферты из республиканского бюджета нужны для покрытия дефицита, так как повышение пенсионного возраста в Беларуси имеет крайне ограниченный эффект для системы. В Беларуси распространена солидарная пенсионная система. Это значит, что работающие поколения платят пенсии вышедшим на покой по возрасту, стажу или состоянию здоровья.

Взносы на государственное соцстрахование — это отчисления из зарплат работников в пользу ФСЗН. В нашей стране такие отчисления съедают до трети фонда оплаты труда. Из этого следует, что зарплаты в Беларуси могли быть значительно выше, если бы не солидарная пенсионная система. Но для развития накопительной (страховой) пенсии нет импульса со стороны государства.

Учитывая демографические тенденции последних лет, солидарная пенсионная система обеспечивает выплату весьма скромных пенсий. Чтобы поддерживать размер пенсии на уровне 40% от средней зарплаты, властям рано или поздно придется пойти либо на повышение изъятий из зарплат работающих, либо на повышение возраста выхода на пенсию.

Не исключено и сочетание непопулярных мер: рост изъятий из зарплат вкупе с повышением пенсионного возраста.

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