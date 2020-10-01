В Витебске от имени «губернатора» предупредили силовиков об уголовной ответственности

В Витебске от имени «губернатора» предупредили силовиков об уголовной ответственности15
- 1.10.2020, 9:33
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По городу расклеены листовки.
В Витебске появились листовки с «обращением к горожанам от имени председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева». В листовках от имени «губернатора» силовиков предупреждают об уголовной ответственности в случае исполнения преступных приказов незаконной центральной власти.
Администрация региона заявляет, что это фейк, сообщает tut.by.
— Листовки размещены неизвестными в ночь с 29 на 30 сентября, в частности, на фасадах зданий в Витебске. По этому факту проводится проверка, — сообщает милиция региона.
В областной типографии пояснили, что листовки — не их продукция: «Выходные данные оформлены не в соответствии с требованиями нормативных документов, отсутствует номер, который обычно присваивается каждому заказу при поступлении в типографию, а также некачественное полиграфическое исполнение, непрофессиональная верстка».
Областные власти считают, что целью тех, кто изготовил и распространил эти листовки, является «дискредитация органов власти и управления, подрыв их авторитета, очернение должностных лиц, подрыв деловой репутации государственных организаций».