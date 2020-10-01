ЕБРР предсказал Беларуси девальвацию и падение ВВП 2 1.10.2020, 14:48

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Европейский банк реконструкции и развития опубликовал прогноз.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает снижения ВВП Беларуси по итогам 2020 года на 3,5%, говорится в опубликованном в четверг обновленном обзоре ЕБРР «Региональные экономические перспективы», сообщает «Интерфакс-Запад».

Комментируя ситуацию в текущем году, ЕБРР констатировал ухудшение деловой среды в Беларуси в связи с продолжающимися массовыми протестами после президентских выборов в августе. В связи с этим ЕБРР подчеркивает угрозу для белорусского IT-сектора, который оставался основным драйвером роста экономики Беларуси в первой половине этого года, компенсируя ухудшение ситуации в перерабатывающей промышленности из-за пандемии коронавируса.

В обзоре отмечается:

«Массовые протесты, вызванные президентскими выборами в августе, вызвали дополнительные сбои в экономической активности и общее ухудшение деловой среды, что дополнительно ухудшит перспективы роста и может поставить под угрозу ориентированный на экспорт цифровой сектор – одно из редких ярких пятен во время пандемии»

Эксперты банка также отмечают негативное влияние очередной девальвации белорусского рубля и значительное снижение золотовалютных резервов страны.

«Национальная валюта вновь оказалась под давлением, обесценившись на 21% в течение января-августа 2020 года, а иностранные резервы снизились с исторического максимума в $9,4 млрд на конец 2019 года до $7,5 млрд в августе 2020 года», – отмечается в обзоре.

Что это значит?

Международные институты скептически оценивают перспективы роста белорусской экономики в ближайшие годы. Так, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 4%. Другие организации ожидают падения ВВП Беларуси на 4-6% в 2020 году на фоне негативного влияния глобальной пандемии коронавируса. Между тем, возможное влияние на ВВП страны политического кризиса в стране ими еще не озвучивалось.

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