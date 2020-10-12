На выборах в Сейм Литвы лидируют консерваторы 1 12.10.2020, 7:56

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Фото: DELFI

Правящая партия на втором месте.

Оппозиционный Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД, консерваторы) лидирует в перовом туре парламентских выборов в Литве в многомандатном округе, правящие "крестьяне" остаются вторыми, а Партия труда (ПТ) пока третья, за ней следуют социал-демократы, свидетельствуют последние данные Главной избирательной комиссии (ГИК), пишет Delfi.

По данным подсчета голосов на 1984 из 1989 участков, СО-ЛХД набрал 24.79% голосов и может получить 23 мандатa в этом округе, правящий Литовский союз "крестьян" и "зеленых" (ЛСКЗ, "крестьяне") набрали 17.52% голосов и могут получить 16 мандатов, Партия труда – 9.47% и 9 мандатов, Литовская социал-демократическая партия – 9.26% и 8 мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы, по предварительным данным, получила 9.02% голосов и может получить 8 мандатов, Движение либералов – 6.77% и шесть мандатов.

Входящая в правящую коалицию Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей с 4.81% пока не преодолевает обязательный для партий пятипроцентный барьер.

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолевает этот барьер с 3.18% голосов.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.

В многомандатном округе партии соревнуются за 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

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