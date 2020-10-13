Ученые: началась наиболее интенсивная эволюция человека 1 13.10.2020, 8:49

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Это связано с появлением в нашем организме дополнительной артерии.

Люди продолжают интенсивно эволюционировать. Это, по мнению ученых из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды в Австралии, подтверждает появление срединной артерии, пишет lenta.ua.

Ученые считают, что организм человека эволюционирует максимально интенсивно за последние 250 лет. На это указывает появление срединной артерии, которая является продолжением плечевой артерии после ответвления от нее общей межкостной. Она обычно присутствует у эмбриона, однако после рождения постепенно исчезает на фоне развития двух параллельных сосудов. Если ранее у большинства людей присутствовали только две артерии, то теперь примерно у трети сохраняется и дополнительная.

Изучением данного феномена ученые занимаются с 18 века. Проведенное исследование демонстрирует, что количество людей со срединной артерией к концу нынешнего столетия достигло 30%. Учитывая, что в середине 1880 годов таких жителей на планете было примерно 10%, это очень существенная разница по меркам эволюции.

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что современные индивидуумы развиваются, куда с большей скоростью, нежели было ранее. На стремительную эволюцию указывают разные процессы, среди которых развитие аномальных соединений костей, отсутствие зуба мудрости, открытие крестцового канала и другие.

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