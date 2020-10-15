Программист опубликовал первые обсуждения в истории интернета 2 15.10.2020, 20:12

6,243

Привет из 1981 года.

Программист из США Йозеф Ярощак опубликовал приблизительно 2,1 млн постов, датируемых 1981−1991 годами.

Задолго до Фейсбуков, Телеграмов, Инстаграмов и даже форумов, где обсуждают, как правильно ухаживать за домашними животными, у людей был Usenet, передает «Новое время».

Грубо говоря, это первая версия современного Интернета. Он состоял из различных групп, в которых люди обсуждали абсолютно разные темы — от роботов и нанотехнологий до философии и особенностей воспитания детей. Он работает примерно как электронная почта — пост пользователя отправляется всем, кто подписан на тематический сервер. Их ответы, соответственно, тоже — так люди и общались.

Недавно Йозеф Ярощак опубликовал на Reddit большой архив, который уверенно можно называть сборником самых первых интернет-переписок. Около 2,1 миллиона сообщений, датированных от февраля 1981 до июня 1991 года доступны на архиве Usenet.

«Это, по сути, самые ранние доступные обсуждения, размещенные в Интернете людьми, работающими в различных университетах, которые уже были подключены к Интернету», — сказал Ярощак изданию.

Это — часть еще большего проекта Ярощака. В прошлом месяце он запустил архив Usenet, в котором собирает архивные беседы и сообщения. Сейчас там хранится 317 миллионов сообщений в 10 000 уникальных групп новостей Usenet — и, по оценкам программиста, в конечном итоге в нем будет храниться около 1 миллиарда сообщений, пишет VICE.

«Эта сокровищница старых постов должна быть доступна будущим поколениям. Эти сотни миллионов сообщений может быть интересно читать, но, что более важно, они проливают свет на мыслительный процесс Интернет-сообщества на ранних этапах самого Интернета.

Это огромное количество важного исторического и исследовательского контента. Было бы пренебрежением с моей стороны и со стороны других архивистов, упустить возможность вернуть эти старые текстовые группы Usenet из архивов в открытый доступ", — рассказывает Ярощак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».