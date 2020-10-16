Белорусские «флагманы» отдали кредиторам половину ВВП 2 16.10.2020, 8:55

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Фото: bymedia

Крупнейшие предприятия были вынуждены перечислить на погашение долгов каждый третий заработанный рубль.

Суммарные долги крупных и средних компаний бьют исторические рекорды. На этом фоне текущие платежи по кредитам и займам тоже приобретают огромные размеры, пишут banki24.by.

За 8 месяцев главные предприятия страны отдали в счет погашения обязательств по кредитам и займам 47,6 млрд BYN. За тот же период ВВП Беларуси составил 93 млрд BYN. Таким образом, на погашение долгов у крупных и средних компаний ушло около 51,1% от ВВП. В пересчете на деньги долговая нагрузка на компании выросла к 2019 году на 12,1%.

Предприятия были вынуждены перечислить кредиторам 29,4% от выручки — почти каждый третий рубль.

Самая жесткая долговая нагрузка наблюдалась у компаний из Витебской области. За 8 месяцев предприятия северного региона перечислили кредиторам 40,1% выручки. Лидерство Витебщины по удельной долговой нагрузке объясняется модернизацией новополоцкого Нафтана.

В денежном выражении бизнесы Витебской области отдали кредиторам 6,379 млрд BYN (минус 0,2% к 2019 году). Сокращение платежей к прошлому году обусловлено действием указа о господдержке АПК Витебской области.

Больше всего денег кредиторам направили предприятия Минска — 12,054 млрд BYN. По сравнению с 2019 годом долговая нагрузка выросла на 11,4%, а компании отдали 22,8% от выручки.

Быстрее всех росли выплаты у организаций Гродненской области — на 28,1% до 5,452 млрд BYN. На погашение кредитов и займов предприятия Гродненщины направили 35,4% выручки.

Самая низкая нагрузка в деньгах и по отношению к выручке фиксировалась в Брестской области — 2,936 млрд BYN и 17,7% соответственно. Предприятия южного региона относительно слабо затронула волна модернизации в госсекторе.

Размер платежей к 2019 году вырос на 18,4%. В остальных областях ситуация выглядела так: Гомельская — 9,223 млрд BYN (+4,6%), или 37,9% выручки, Минская — 7,739 млрд BYN (+24%), или 30,1% выручки, Могилевская — 3,781 млрд BYN (+10,8%), или 33,8% выручки.

Среди видов деятельности наибольшие платежи за 8 месяцев 2020-го провела промышленность — 30,3 млрд BYN (+14,5% к 2019 году). Промышленные предприятия потратили на погашение долгов 38,5% выручки.

В сельском хозяйстве долговая нагрузка составила 1,416 млрд BYN (+42,2% к 2019 году), в строительстве — 1,441 млрд BYN (+13%), в оптовой торговле — 5,705 млрд BYN (+10,9%), в розничной торговле — 3,536 млрд BYN (+18,7%), на транспорте — 1,483 млрд BYN (+27,1%).

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