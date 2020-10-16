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Китай отказался списать белорусским властям долг за спутник

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  • 16.10.2020, 15:49
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Китай отказался списать белорусским властям долг за спутник

А Минск собирается запускать второй.

В январе 2016 года с космодрома в Китае был запущен белорусский спутник «Белинтерсат-1». Это позволило властям заявить, что Беларусь стала космической державой. Реализация проекта потянула на почти 300 млн долларов. Правда, в марте 2019 года правительство Беларуси предложило своим китайским партнерам списать долг в 230 млн долларов, так как проект оказался неокупаемым, пишет tut.by.

Финансирование проекта «Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь» осуществлялось за счет межправительственного кредита, который предоставил Экспортно-импортный банк Китая. Его выборка завершена в 2016 году и фактически составила 258,6 млн долларов. Китайская промышленная корпорация «Великая стена» вывела на орбиту спутник «Белинтерсат-1» и создала в поселке Станьково Дзержинского района наземный комплекс управления спутниками, который входит в состав госпредприятия «Завод точной электромеханики».

«Вместе с тем в ходе коммерческой эксплуатации спутника возникли проблемы, существенно повлиявшие на окупаемость проекта. Наряду с белорусским спутником с традиционной технологией на платформе DFH-4 появились более конкурентоспособные спутники с высокой пропускной способностью HTS. Кроме того, цены на ресурсы спутниковой связи с начала реализации проекта в 2011 году снизились в среднем в 3−5 раз. В результате бизнес-план, позволяющий обслуживать указанный выше кредит, стал невыполнимым», писал в марте 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас своему китайскому коллеге. На окупаемость проекта повлияло также то, что китайская компания не смогла завершить координацию белорусского спутника со спутниковыми системами третьих стран, что не позволило в полной мере предлагать ресурс спутника на рынке связи, говорится в письме.

По указанным причинам этот проект стал неокупаемым. На тот момент Беларусь на обслуживание и погашение кредита перечислила 51,6 млн долларов, однако «дальнейшие выплаты за счет средств от реализации проекта осуществляться не могут», писал Румас. Он предложил в качестве «наиболее оптимального в данной ситуации решения» списать оставшуюся часть долга по кредиту Эксимбанка Китая в размере 232,7 млн долларов основного долга и процентов по кредиту.

Но, как выяснили журналисты, это решение не нашло поддержки с китайской стороны. «Сейчас по долгам платит само предприятие и помогает Минфин Беларуси», — сказали информированные источники. В Минфине отказались от комментариев. На «Заводе точной электромеханики» сказали, что не владеют информацией о письме Румаса.

По данным на первый квартал 2019 года первый белорусский спутник был загружен на 35−45%. У «Завода точной электромеханики» хорошо получается работать с заказчиками из Африки. Востребованность сохраняется со стороны белорусских силовых структур. «Для них это не просто услуга, а гарантия независимости от зарубежных операторов и технических решений, по сути, гарантия суверенитета нашей страны», говорят на «Заводе точной электромеханики», который специализируется на проектах в сфере ВПК.

По информации журналистов, идея китайско-белорусского проекта была в получении прибыли на зарубежных рынках и оказание услуг внутри страны, в первую очередь для силовых структур. Но развитие новых технологий, изменение рыночной конъюнктуры существенно поставили под вопрос реализацию бизнес-плана. В Беларуси обеспечен почти полный охват территории сетями сотовой связи 4G, активно расширяется число абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть интернет. На фоне острой ценовой конкуренции это сужает круг клиентов, потенциально заинтересованных в использовании спутниковой связи.

Сейчас в планах оператора национальной системы спутниковой связи и вещания — изучение оптимальных вариантов развития на период, когда срок эксплуатации аппарата «Белинтерсат-1» через 10 лет будет завершен. «На смену ему может быть создан новый спутник на технологической платформе, соответствующей уровню передовых решений второй половины 2020-х годов. Либо более выгодным окажется вариант аренды емкости космического аппарата», — говорил neg.by ведущий специалист «Завода точной электромеханики» Леонид Федотов.

Власти Беларуси намерены оказывать поддержку космическим инициативам. 31 августа Александр Лукашенко подписал распоряжение о запуске Белорусским госуниверситетом второго космического спутника в 2021 году.

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