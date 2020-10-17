«Пилите, Шура, пилите»

Как Лукашенко оказался должен миллиарды рабочим белорусских предприятий.

Во время недавнего совещания по деревообрабатывающей отрасли Лукашенко сообщил, что благодаря модернизации удалось сохранить рабочие места на предприятиях, сообщает «Белсат».

«Сохранены трудовые коллективы на предприятиях, которые без модернизации сегодня уже просто не существовали бы. Созданы тысячи новых рабочих мест», – рассказал Лукашенко.

Указ «О некоторых мерах по развитию деревообрабатывающей промышленности» был подписан Лукашенко еще в 2007 году.

В 2015-м сроки завершения модернизации в очередной раз продлили. Из указа номер 160 следует, что на тот момент в деревообработку вложили более миллиарда евро.

В 2018 говорили уже о четырех потраченных миллиардах. По результатам 2017-го года, как сообщали СМИ, все 9 заводов, где велась модернизация, были убыточными.

Телеграм-канал «Экономика» решил проверить слова Лукашенко о сохранение рабочий мест. Оказалось – все с точностью наоборот. С 2010-го по 2019 года количество работников на модернизируемых предприятиях «Борисовдрев», «Витебскдрев», «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», «Мостовдрев», «Фандок», и Светлогорский ЦКК в сумме сократилось почти на четыре с половиной тысячи человек.

В 2018 году все государственные предприятия деревообработки, которые прошли модернизацию, были убыточны. В 2019 чистую прибыль показали заводы в Ивацевичах, Гомеле и Светлогорске. Но их прибыли – в разы меньше убытков одного только предыдущего года.

Таким образом, Лукашенко соврал, что благодаря модернизации в деревообрабатывающей отрасли удалось сохранить рабочие коллективы.

А также умолчал о финансовых проблемах отрасли, не говоря о перспективах возврата предприятиями многомиллиардных кредитов.

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