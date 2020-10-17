Потери «флагманов луканомики» выросли в семь раз 1 17.10.2020, 11:22

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В «лидерах» оказалась Гродненская область.

Нынешний год для главных компаний страны выдался чрезвычайно неудачным в финансовом плане. Убытки по пятам преследуют флагманов реального сектора, пишут banki24.by.

Финансовый итог работы коммерческой организации — это чистая прибыль (либо чистый убыток). Чистая прибыль (убыток) — это результат сложения прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, который скорректирован на налоги и сборы. Если результат положителен, это чистая прибыль, если нет — убыток. Итог работы по текущей деятельности определяет прибыль (убыток) от реализации продукции, а на результаты по инвестиционной и финансовой деятельности сильно влияют долговая нагрузка и курсовые разницы.

В 2020 году произошли 2 крупные девальвации белорусского рубля — в марте и августе. На фоне гигантских валютных долгов в госсекторе это привело к образованию миллиардных отрицательных курсовых разниц.

Как и в прежние времена, властям пришлось принимать специальный указ, который позволил временно не показывать такие убытки. В 2020 году таким указом стал документ по № 159. Он дал право предприятиям не показывать часть убытков аж до конца 2022 года.

Хотя указ № 159 и скрадывает общую картину, фон все равно остается негативным. За 8 месяцев 2020-го убытки убыточных предприятий выросли в 7,1 раза до 7,057 млрд BYN. Удельный вес убыточных организаций увеличился с 15% до 19,1%.

В географическом разрезе самые большие убытки и самый быстрый рост потерь показали предприятия из Гродненской области. В этом регионе убытки поднялись в 49 раз — до 3,235 млрд BYN. Доля убыточных компаний на Гродненщине увеличилась с 16,4% до 18,8%. Напряженная ситуация в Гродненской области связана со строительством АЭС в Островецком районе. Организации, занятые ее возведением, несут значительные бухгалтерские убытки.

В Минске убытки предприятий выросли в 4,2 раза до 1,881 млрд BYN, в Брестской области — до 273.5 млн BYN (в 3 раза), в Витебской — до 203,2 млн BYN (в 2,9 раза), в Гомельской — до 398,4 млн BYN (в 3,9 раза), в Минской — до 473,5 млн BYN (в 3,4 раза), в Могилевской — до 592,3 млн BYN (в 7,2 раза).

Среди видов экономической деятельности главные убытки были сконцентрированы в промышленности (2,345 млрд BYN, рост в 5,5 раза) и строительстве (2,799 млрд BYN, рост в 13 раз). Как было указано выше, потери стройсектора объясняются возведением Белорусской АЭС. Убытки на транспорте выросли в 14 раз до 658,1 млн BYN, в торговле — в 3,6 раза до 356,9 млн BYN, в сфере гостиниц и ресторанов (HoReCA) — в 12 раз до 420,3 млн BYN.

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