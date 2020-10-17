Российский журналист Кашин: Лукашенко – больной ублюдок 17 17.10.2020, 19:39

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Олег Кашин

Фото с сайта zampolit.com

Беларусь этой осени сравнить не с чем, по меркам нашего времени она уникальна.

«Александр Лукашенко – больной ублюдок, — пишет в издании Republic российский журналист Олег Кашин.

Отечественная (российская - прим.) публицистическая традиция не приветствует такую категоричность, ну так и случай особый. Беларусь этой осени сравнить не с чем, по меркам нашего времени она уникальна.

Лукашенко — первый на памяти ныне живущего поколения диктатор, демонстративно опирающийся на полицейских-садистов. Не на тайный спецслужбистский орден, не на армию, не на ракеты, а на балабановского мента из фильма «Груз-200» – в этом действительно состоит уникальность лукашенковской диктатуры.

Инфернальное, уже даже не пытающееся что-то из себя изображать зло, такая кульминация киношного хоррора, когда с ожившего мертвеца уже облезла плоть, и он тянет полусгнившую руку к обреченному герою — вот что такое лукашенковское государство.

Видео с трясущимся плачущим Максимом Хорошиным — просто очень наглядное, впечатляющее, убедительное (ну и сам факт, что такое случилось уже на третьем месяце кризиса, когда излишнюю жестокость уже не спишешь на взвинченность первых часов), но главное в нем – именно типичность.

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