Психологи выяснили, какое чувство предотвращает распространение коронавируса 3 18.10.2020, 8:29

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Исследование провели в США, Великобритании и Германии.

Согласно исследованию, которое было опубликовано 13 октября в журнале Psychological Science, сочувствие к уязвимым людям в группах риска мотивирует нас использовать маски для лица и держаться на расстоянии, чтобы помочь предотвратить распространение COVID-19, пишет healthinfo.ua.

«Мы показываем, что сочувствие к наиболее уязвимым является важным фактором и что его можно активно использовать для борьбы с пандемией. Я считаю, что политики могут использовать наши новые знания в своих усилиях, чтобы побудить больше людей следовать руководящим принципам - и, в конечном итоге, спасти жизни», - говорит Стефан Пфаттейхер, доцент кафедры психологии и поведенческих наук Орхусской службы безопасности Орхусского университета.

Пфаттейхер возглавляет исследование, в котором ученые первоначально проверяли взаимосвязь между сочувствием участников и их отношением к социальному дистанцированию. Они проверили это в двух анкетных исследованиях в США, Великобритании и Германии. Например, по шкале от 1 до 5 участников спросили, насколько они обеспокоены тем, кто наиболее уязвим для коронавируса. Впоследствии их спросили о том, насколько они сами избегают социальных контактов из-за коронавируса. Отношения оказались ясны. Чем выше степень сочувствия, тем больше внимания уделяется сокращению социальных контактов.

Не менее важно, что исследование показывает, что можно вызвать сочувствие среди людей и тем самым сделать больше людей желающими сохранять социальную дистанцию и носить маски для лица.

«Наши результаты показывают, что нам нужны истории о страданиях реальных людей. Недостаточно просто сказать нам, что мы должны соблюдать дистанцию и носить маску для лица ради уязвимых граждан в целом. Если мы сталкиваемся с конкретным человеком, который уязвима для COVID-19, очевидно, что эмпатия усиливается, и мы с большей вероятностью будем следовать рекомендациям », - говорит Стефан Пфаттейхер.

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