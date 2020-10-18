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У разбитого дрона

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  • Алекс Кульманов
  • 18.10.2020, 13:58
  • 5,989
У разбитого дрона

Как российская армия осталась далеко позади.

В последние недели вновь заполыхал конфликт в Нагорном Карабахе. Одними из главных "героев" боевых действий стали дроны – беспилотные летательные аппараты. Азербайджан продемонстрировал успешное применение дронов израильского и турецкого производства.

От Израиля приняли участие дроны-камикадзе IAI Harop.

От Турции самыми известным стали БПЛА Bayraktar TB2.

Дистанционно управляемые машины оказались высокоэффективным средством против армии Карабаха, вооруженной советским и российским оружием. И наиболее впечатляющей стала их работа против комплексов ПВО.

"Раньше среди экспертов было общее понимание, что дроны не будут играть большой роли в межгосударственных войнах, поскольку они уязвимы для зенитного огня". Ульрике Франке из Европейского совета по международным отношениям, аналитического центра.

Еще не так давно было аксиомой, что недорогие дроны с массой в несколько тонн и легкими боеприпасами, годятся лишь на то, чтобы "бомбить папуасов". Считалось, что сильные противники с полноценными армиями и системами ПВО надежно защищены от БПЛА. Беспилотники уже давно рассматривались как серьезная сила, но не настолько, чтобы та же Россия с ее знаменитыми С-300, С-400, "Панцирями", "Торами" и прочими "Тунгусками" могла всерьез беспокоиться за свою безопасность. Россия очень гордится своими зенитными комплексами. Однако реальность оказалась куда хуже. Турецкие Bayraktar TB2 уже давно демонстрируют успешное применение в Сирии и Ливии. Недорогой дрон, с массой менее тонны, успешно выводит из строя разрекламированные российские комплексы "Панцирь-С1". Подобные бои не всегда заканчиваются успехом для Bayraktar, и их периодически сбивают. Но сам факт того, что турецкие БПЛА способны уничтожать самые современные российские зенитные комплексы, заточенные на борьбу именно с БПЛА, говорит о многом. А когда у противника нет серьезных зенитных средств, Bayraktar TB2 вообще становится оружием избиения.

Но если уничтожение "Панцирей" дронами стало уже привычным делом, то успех против С-300 оказался новым уровнем достижений. В ходе нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе, азербайджанские дроны смогли уничтожить элементы минимум одного дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПС Армении. Предположительно барражирующие боеприпасы IAI Harop смогли поразить пусковую установку 5П85С и две радиолокационные станции обнаружения типа СТ-68У/УМ (35Д6, 36Д6 или 19Ж6), – одну работающую и одну выключенную.

Успехи турецких Bayraktar TB2 и израильских IAI Harop предельно ясно демонстрируют изменение баланса сил. Недорогие для военных машины, стоимостью всего в несколько миллионов долларов за штуку, могут позволить себе многие страны. Дроны не требуют длительной и дорогой подготовки персонала, нет риска для жизней пилотов, их можно быстро строить. БПЛА вроде Bayraktar TB2 существенно меняет рынок вооружений, становясь серьезным конкурентом авиации. А барражирующие боеприпасы IAI Harop демонстрируют несостоятельность российских зенитных комплексов.

Стоит отметить, что турецкий Bayraktar TB2 состоит не только из турецких комплектующих. Так двигатель на нем – австрийский Rotax 912. Электроника и оптика поставляется из Канады от компании L3Harris Technologies Inc. Поставки комплектующих из стран-лидеров ярко демонстрируют, что современный, недорогой расходный материал вроде БПЛА зависит от технологий, доступных только странам первого мира. Причем, страны-лидеры вроде США обладают гораздо более совершенными дронами с десятилетиями эксплуатации в самых разных условиях.

Ставший эталоном современных дронов, американский MQ-1 Predator взлетел четверть века назад в 1994 году.

Predator быстро зарекомендовал себя как отличный разведчик, который может часами висеть над полем боя, давая командованию картинку происходящего и целеуказание для нанесения ударов. С 2001 года этот дрон сам может применять оружие. На его основе был создан более крупный MQ-9 Reaper (Predator B).

Тяжелая машина с разнообразным разведывательным оборудованием и вооружением, способная находиться в воздухе до полутора суток, произведена в количестве сотен экземпляров и применяется во всех конфликтах с участием США. Активно используются Америкой и абсолютно уникальные БПЛА вроде тяжелого, стратегического RQ-4 Global Hawk.

Или, остающегося по сей день засекреченным, малозаметного RQ-170 Sentinel.

А другие, разнообразные небольшие и экспериментальные дроны, построенные в США, можно перечислять очень долго.

Тем временем в России только заявляется о принятии в опытную эксплуатацию первых российских ударных БПЛА "Орион". С австрийскими двигателями Rotax, которые российские конструкторы никак не могут "подружить" с российскими системами управления. "Орион" по сей день не является серийным изделием. Шойгу, в рамках пиар-компании самого себя, в конце 2019 года заявил, что этот БПЛА был испытан в "реальной боевой работе" в Сирии. Доказательств этой работы представлено не было. Зато есть свидетельства как 16 ноября 2019 года один из опытных "Орионов" упал вблизи жилых домов в Рязанской области.

Беспилотный летательный аппарат "Орион" упавший в ходе испытательного полета в Рязанской области.

Сегодняшние разработки БПЛА в России находятся в самом настоящем хаосе. Есть некоторое количество небольших разведывательных дронов, созданных на базе старых израильских, купленных более десятка лет назад. Уже почти десять лет ведется разработка тяжелого разведывательно-ударного БПЛА "Альтаир".

Не так давно он совершил свои первые полеты. Но судьба проекта находится под угрозой из-за внутренних разборок "эффективных менеджеров". В конце 2018 года разработку "Альтаира" после ревизии Минобороны в АО "НПО „ОКБ им. М. П. Симонова" забрали и передали в АО "Уральский завод гражданской авиации". По мнению ревизоров, ОКБ Симонова не справилось с задачей. Есть еще разрабатываемый БПЛА С-70 "Охотник". Огромная, тяжелая машина, судьба которой является загадкой для всех. Впрочем, даже "Охотник" ничем не выделяется из десятка похожих зарубежных машин, многие из которых уже находятся на вооружении и активно используются.

Сектор легких многофункциональных БПЛА на сегодняшний день является одним из самых перспективных военных направлений. Многие страны активно работают над получением одновременно максимально дешевого и при этом эффективного, надежного дрона. Добившиеся максимальных успехов США, сегодня экспериментируют со стаями дешевых дронов, которые смогут работать против ПВО противника без участия человека в полностью автономном режиме. Страны вроде Турции уже научились делать для локальных конфликтов отличные ударные платформы, которые внезапно для многих оказались эффективным оружием против ПВО. Тем временем в России на вооружении состоят лишь легкие разведывательные дроны, не далеко ушедшие от игрушек с Алиэкспресс. Сегодняшние российские политические деятели, обожающие рассказывать, что американцы умеют воевать только с папуасами, не заметили, как сами оказались ближе к папуасам, чем к лидерам.

Алекс Кульманов, kasparov.ru

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