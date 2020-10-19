Как может закончиться пандемия COVID-19 4 19.10.2020, 10:14

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Коронавирус повлияет почти на все аспекты человеческой жизни.

7 сентября 1854 года, во время эпидемии холеры в Лондоне, британский врач Джон Сноу обратился в совет попечителей прихода Сент-Джеймс, чтобы получить разрешение снять ручку с общественной водяной помпы на Брод-стрит. Сноу отметил, что 61 жертва холеры брала воду из общественной водяной помпы, и аргументировал, что зараженная вода является источником эпидемии. Его просьбу выполнили. Потребовалось еще 30 лет, чтобы «микробная теория холеры» была принята, однако решение врача помогло прекратить эпидемию. Сейчас мир ведет борьбу с пандемией COVID-19, и пока трудно спрогнозировать когда и как закончится эта пандемия, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Когда мир приспосабливается к очередному раунду ограничений из-за коронавируса, было бы неплохо думать, что власти имеют подобную «конечную точку зрения» для решения проблемы распространения болезни.

Но, к сожалению, история свидетельствует, что эпидемии редко имеют такие успешные и легкие окончания, как вспышка холеры 1854 года в Лондоне. Совсем наоборот: как заметил социальный историк медицины Чарльз Розенберг, большинство эпидемий "слишком медленно движутся к завершению". Например, прошло уже 40 лет с момента выявления первых случаев СПИДа, однако ежегодно 1,7 миллиона человек инфицируются ВИЧ.

Однако, хотя ВИЧ и в дальнейшем представляет биологическую угрозу, он не вызывает тех же опасений, как это было в начале выявления этой болезни. Действительно, с психологической точки зрения можно сказать, что пандемия СПИДа «закончилась» разработкой антиретровирусных препаратов и открытием того, что пациенты, инфицированные ВИЧ, могут жить с вирусом до глубокой старости.

«Большая декларация Баррингтона», которая выступает за контролируемое распространение коронавируса, включает подобное желание уничтожить страх перед COVID-19. В декларации, подписанной учеными из Гарварда и других научных центров, следует идея, что пандемия настолько же «социальной», как и некоторые другие биологические явления, и если бы люди были готовы принять более высокий уровень заражения и смертности, то смогли бы быстрее достичь коллективного иммунитета, и жизнь вошла бы в нормальное состояние.

Но другие ученые говорят, что стратегия «Большой декларации Баррингтона» опирается на "опасную ошибку". Нет доказательств устойчивого «коллективного иммунитета» к коронавирусу после инфицирования.

Неконтролируемая передача болезни среди молодых людей может просто привести к периодическим эпидемиям, как это было с многочисленными инфекционными заболеваниями до появления вакцин.

Возможно, решительные действия врача Сноу в Лондоне остановили эпидемию холеры 1854 года, но болезнь вернулась в 1866 и 1892 годах. Лишь в 1893 году, когда в Индии начались первые массовые испытания вакцин против холеры, стало возможным предусмотреть рациональный научный контроль над этой болезнью и другими инфекционными заболеваниями.

Большим успехом можно назвать искоренение оспы, первой и до сих пор единой болезни, которую удалось ликвидировать. Однако эти усилия начались 200 лет назад с открытия Эдварда Дженнера в 1796 году. Он заявил о том, что может вызвать иммунитет против оспы с помощью вакцины, изготовленной из соответствующего вируса коровьей оспы.

Поскольку в разработке находится более 170 вакцин против COVID-19, можно надеяться, что на этот раз человечеству не придется так долго ждать. Однако профессор Эндрю Поллард, руководитель испытания вакцин в Оксфордском университете, предупреждает, что не следует ожидать завершения пандемии в ближайшее время. На онлайн-семинаре на прошлой неделе Поллард заявил о том, что вакцина может быть доступна летом 2021 года, и то только для передовых медицинских работников.

Другой способ завершения пандемии - это правильная система тестирования на коронавирус и отслеживание контактов.

Как только можно будет снизить уровень репродуктивности болезни до уровня ниже единицы, тогда правила социального дистанцирования станут мягкими. Конечно, время от времени могут быть необходимы некоторые локальные ограничительные меры, но больше не будет необходимости в общих локдаунах, чтобы предотвратить перегрузку систем здравоохранения.

По сути, COVID-19 станет эндемической инфекцией, такой как грипп или простуда, и отойдет на второй план. Именно так, кажется, произошло после пандемий гриппа 1918, 1957 и 1968 годов. В каждом случае инфицировалось до трети населения планеты, хотя количество погибших было большым (50 млн в пандемии 1918-1919 годов), в течение двух лет эпидемии закончились, возможно потому, что был сформирован коллективный иммунитет, или вирусы просто потеряли свою вирулентность.

Худший сценарий заключается в том, что SARS-COV-2 не исчезает, а возвращается снова и снова. Так было с "черной смертью" XIV века, которая провоцировала неоднократные европейские эпидемии между 1347 и 1353 годами. Нечто подобное случилось в 1889-1890 годах, когда "русский грипп" распространился из Центральной Азии на Европу и Северную Америку. Хотя отчет правительства Англии называл 1892 год официальной датой завершения пандемии, на самом деле, «русский грипп» никогда не исчезал. Зато эта болезнь провоцировала периодические вспышки в течение последних лет правления королевы Виктории в Англии.

Даже когда пандемии в конечном итоге приходят к концу, история предполагает, что они могут иметь устойчивые культурные, экономические и политические последствия.

Например, «черной смерти» приписывают то, что она помогла развалу феодальной системы и вызвала художественную одержимость образами подземного мира. Подобно этому, как сообщается, эпидемия чумы в Афинах в 5 веке до нашей эры разрушила веру афинян в демократию и открыла путь к установлению «спартанской олигархии», известной как режим «тридцати тиранов». К чему приведет COVID-19, покажет только время, резюмирует газета.

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