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Николай Статкевич: Белорусы осознали ценность свободы, мы победим

  • 19.10.2020, 19:50
  • 3,458
Николай Статкевич: Белорусы осознали ценность свободы, мы победим
Николай Статкевич

Ни один режим не сможет удержать господство над таким народом.

Лидер «Народной грамады» и политзаключенный Николай Статкевич уверен в победе белорусского народа над режимом Лукашенко.

Часть письма Николая Статкевича опубликовала в Facebook его жена Марина Адамович.

«Путь к свободе труден и извилист. Но произошло главное - люди осознали ценность свободы, они объединились ради нее и готовы рисковать своей личной свободой, здоровьем и даже жизнью ради освобождения.

Ни один режим не сможет удержать господство над таким народом.

Мы все равно победим.

К сожалению, я не могу сейчас быть с теми, кто жертвует собой ради Беларуси. Но мое сердце с ними», - написал Николай Статкевич.

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