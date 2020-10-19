Николай Статкевич: Белорусы осознали ценность свободы, мы победим 19.10.2020, 19:50

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Николай Статкевич

Ни один режим не сможет удержать господство над таким народом.

Лидер «Народной грамады» и политзаключенный Николай Статкевич уверен в победе белорусского народа над режимом Лукашенко.

Часть письма Николая Статкевича опубликовала в Facebook его жена Марина Адамович.

«Путь к свободе труден и извилист. Но произошло главное - люди осознали ценность свободы, они объединились ради нее и готовы рисковать своей личной свободой, здоровьем и даже жизнью ради освобождения.

Ни один режим не сможет удержать господство над таким народом.

Мы все равно победим.

К сожалению, я не могу сейчас быть с теми, кто жертвует собой ради Беларуси. Но мое сердце с ними», - написал Николай Статкевич.

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