Николай Статкевич: Белорусы осознали ценность свободы, мы победим
- 19.10.2020, 19:50
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Ни один режим не сможет удержать господство над таким народом.
Лидер «Народной грамады» и политзаключенный Николай Статкевич уверен в победе белорусского народа над режимом Лукашенко.
Часть письма Николая Статкевича опубликовала в Facebook его жена Марина Адамович.
«Путь к свободе труден и извилист. Но произошло главное - люди осознали ценность свободы, они объединились ради нее и готовы рисковать своей личной свободой, здоровьем и даже жизнью ради освобождения.
Ни один режим не сможет удержать господство над таким народом.
Мы все равно победим.
К сожалению, я не могу сейчас быть с теми, кто жертвует собой ради Беларуси. Но мое сердце с ними», - написал Николай Статкевич.