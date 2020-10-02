На границе Беларуси и ЕС вновь появились большие очереди 2.10.2020, 10:03

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иллюстрационное фото

Больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении.

В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей, сообщают naviny.by.

По данным ГПК на 08:00 на латвийском направлении своей очереди ждали более 150 фур:

«Урбаны» — более 90;

«Григоровщина» — более 60.

По традиции больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении — более 340:

«Привалка» — более 160;

«Каменный Лог» — более 120;

«Бенякони» — более 40;

«Котловка» — более 20.

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