На границе Беларуси и ЕС вновь появились большие очереди
- 2.10.2020, 10:03
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Больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении.
В белорусских пунктах пропуска со странами Евросоюза вновь появились очереди большегрузных автомобилей, сообщают naviny.by.
По данным ГПК на 08:00 на латвийском направлении своей очереди ждали более 150 фур:
«Урбаны» — более 90;
«Григоровщина» — более 60.
По традиции больше всего грузовиков скопилось на литовском направлении — более 340:
«Привалка» — более 160;
«Каменный Лог» — более 120;
«Бенякони» — более 40;
«Котловка» — более 20.