Лукашенковский каратель наглядно показал, как выглядит деформация личности

Лукашенковский каратель наглядно показал, как выглядит деформация личности39
- 20.10.2020, 9:02
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Видеофакт.
В социальных сетях вчера стал популярен ролик с акций протеста, к которому добавили музыку из файтинга (жанр видеоигр имитирующих единоборства) Mortal Kombat.
Belarus Mortal Combat pic.twitter.com/j9Xf6lo9Sv— vidosyandvidosy (@vidosyandvidosy) October 16, 2020
Как удалось выяснить, события на видео происходили в городе Могилев еще 9 августа — в день после выборов президента.
После закрытия участковых избирательных комиссий в 20:00 на площади около торгового центра «Атриум» начали собираться люди. Затем там появилось примерно полсотни человек в черной форме и начали задерживать людей по одному — в основном мужчин.
Одно из задержаний и стало родоначальником этого видеомема о «бесконтактном бое» белорусского силовика.