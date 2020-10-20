Лукашенковский каратель наглядно показал, как выглядит деформация личности 39 20.10.2020, 9:02

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Видеофакт.

В социальных сетях вчера стал популярен ролик с акций протеста, к которому добавили музыку из файтинга (жанр видеоигр имитирующих единоборства) Mortal Kombat.

Как удалось выяснить, события на видео происходили в городе Могилев еще 9 августа — в день после выборов президента.

После закрытия участковых избирательных комиссий в 20:00 на площади около торгового центра «Атриум» начали собираться люди. Затем там появилось примерно полсотни человек в черной форме и начали задерживать людей по одному — в основном мужчин.

Одно из задержаний и стало родоначальником этого видеомема о «бесконтактном бое» белорусского силовика.

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