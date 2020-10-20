Варшава отменила празднование Нового года из-за COVID-19 20.10.2020, 12:53

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Власти польской столицы заявили, что здоровье жителей города важнее.

Власти Варшавы решили отменить в этом году празднование Нового года в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Charter97.org со ссылкой на польские СМИ, об этом заявила пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецкая.

«В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией в этом году городское празднование Нового года не произойдет. Это событие будет отменено. Здоровье жителей важнее», - сообщила в понедельник Галецкая.

Отметим, что в Варшаве ежегодно проходил праздничный концерт с участием польских и мировых звезд.

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