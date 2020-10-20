Евгений Ройзман: В Беларуси никто успокаиваться не собирается 20.10.2020, 13:28

2,021

Евгений Ройзман

Общенациональная забастовка сметет любого диктатора.

Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман в эфире «Эха Москвы» поделился своим видением ситуации в Беларуси.

– В Беларуси никто успокаиваться не собирается. Ситуация обратно не возвращается. Она не движется вперед, но и обратно она тоже не возвращается, – рассуждает Евгений Ройзман на Эхе Москвы. – Понятно, что Беларусь могла решить, на мой взгляд со стороны, хотя я не имею права, сидя в теплом кабинете, давать какие-то советы людям, которые на улице и подвергаются риску.

Но если Беларусь выходит на общенациональную забастовку и выходит на улицу, ну конечно там никакого Лукашенко даже просто не заметят.

Тихановская заявила совершенно правильно, что если он не выполняет требования, Беларусь выходит на общенациональную забастовку. Общенациональная забастовка совершенно точно сметет любого диктатора. По-другому не бывает. Ну, посмотрим, насколько они к этому готовы, — сказал Евгений Ройзман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».