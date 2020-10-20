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США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота»

  • 20.10.2020, 13:50
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США отозвали визы у 113 сотрудников «Аэрофлота»

Их подозревают в контрабанде.

Прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинение в контрабанде краденой электроники 10 подозреваемым, предположительно гражданам России. Следствие считает, что они вывозили из США ворованные устройства Apple, используя для этого сотрудников "Аэрофлота". У 113 работников авиакомпании отозваны американские визы, сообщает "Радио Свобода".

Восемь подозреваемых арестованы, двое объявлены в розыск. Утверждается, что они организовали схему вывоза из США в Россию краденой электроники примерно на 50 миллионов долларов. В основном речь идет о планшетных компьютерах, телефонах и часах Apple. Их перевозили в багаже бывших и действующих сотрудников российского перевозчика. В результате расследования Госдепартамент США отозвал приблизительно 113 виз у сотрудников "Аэрофлота".

В "Аэрофлоте" ситуацию не комментировали. Генеральное консульство России в Нью-Йорке сообщило ТАСС, что проверяет информацию об уголовном деле. По словам общавшегося с агентством российского дипломата, накануне рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву был задержан на час, агенты ФБР проверяли багаж пассажиров.

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