Контакты Запада с режимом Лукашенко прекратились 6 20.10.2020, 14:06

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По крайней мере, открытые источники не сообщают о таких контактах.

После телефонного разговора министра Макея с главой европейской дипломатии Жузепом Боррелем 9 октября политические контакты стран Запада с белорусским руководством практически прекратились, пишет сайт thinktanks.by.

По крайней мере, открытые источники не сообщают о таких контактах.

12 октября Совет Европейского союза принял очередное заявление по Беларуси, в котором говорится о готовности ЕС принять дальнейшие ограничительные меры в отношении предприятий и высокопоставленных должностных лиц, в том числе – Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Как позже стало известно, инициатором включения Лукашенко в санкционный список стал МИД Германии.

13 октября стало известно о том, что Швейцария присоединилась к ранее введённым Евросоюзом санкциям в отношении 40 белорусских официальных лиц.

15 октября во время пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео упомянул Беларусь. Он выразил поддержку беларускому народу, «который продолжает призывать беларуское руководство к ответу за ущемление демократии», а также в очередной раз потребовал освободить американского гражданина Виталия Шклярова.

На неделе также состоялись четвертые за последние два месяца слушания в Европарламенте о ситуации в Беларуси. В ходе слушаний представитель Европейской службы внешних действий Люк Девинь заявил о том, что для ЕС исключительно важным является мирное разрешение сложившейся в Беларуси ситуации. Он также сказал о намерении ЕС оказать существенную финансовую и иную поддержку Беларуси в случае демократических преобразований. В Европарламенте также обсудили способы привлечения к ответственности беларуских силовиков.

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