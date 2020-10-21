В БСМП конвоиров оставили без стульев 14 21.10.2020, 17:15

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иллюстрационное Фото

Медики из Больницы скорой медицинской помощи одними из первых жестко высказались в адрес властей.

По «Телеграму» второй день гуляет история о том, как врачи не дали стульев конвойным милиционерам, сторожившим избитого мужчину, передает «Еврорадио». Более того: один из врачей, увидев милиционеров, стал на колени лицом к стене, с руками за головой, и сказал: «Говорят, так можно четверо суток стоять».

К сообщению прикреплено фото экрана с анамнезом: мол, пациент жаловался, что 18 октября, в день большого протестного марша, его избили сотрудники милиции.

Скриншот осмотра врачом / “Телеграм”

История похожа на мотивационный фейк. А упомянутый в анамнезе мешок на голове заставляет сомневаться в ней ещё больше. Ведь в этом нет смысла: люди рассказывают, как их избивают при задержании и безо всяких мешков. А таких случаев, чтобы человека возили по Минску с мешком на голове, в период после выборов почти не было.

Однако, несмотря на все сомнения, у журналистов получилось подтвердить, что история произошла в действительности.

Скриншот из ТГ-канала “Белые халаты”

В Больнице скорой медицинской помощи журналистам подтвердили, что завотделением и милиционеры действительно поспорили о стульях. Они узнали имена медиков, которые так выразили свой протест.

— Там были настроены их [милиционеров] вообще вытурить, но не получилось. Стулья позабирали, чтобы они не сидели. Милиционеры даже вызывали своего начальника, который туда приезжал и разбирался. Человека, которого привезли милиционеры, медики решили не отдавать и держать до последнего, чтобы он снова не попал им в руки, — рассказывает медик.

По словам фельдшера скорой помощи, которая общается с сотрудниками БСМП, обстановка там сейчас напряжённая.

— Сейчас идут репрессии. В БСМП руководство составляет списки тех, кто ходит «за оппозицию», чтобы с ними не продлевать контракт. Там сейчас на них идёт давление по полной, — рассказывает врач.

Медики из БСМП ещё в августе одними из первых высказались о жестоких избиениях и травмах протестующих, с которыми им пришлось столкнуться на работе.

Также медики БСМП чётко обозначали свою позицию, выходя на мирные акции против насилия и в знак солидарности с народом. Некоторые медики после акций протеста были задержаны и осуждены.

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