Названа группа людей, которым не поможет обычная вакцина от COVID-19 2 22.10.2020, 12:04

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Медики предполагают, что профилактический препарат может просто не сработать.

Когда Хесус Охино Соса-Гарсия ухаживал за пациентами с COVID-19 в отделении интенсивной терапии, он заметил одну важную закономерность. "Избыточный вес всегда становится важным фактором", - говорит медик.

Соса-Гарсия в столице Мексики работает в клинике Médica Sur, которая борется с пандемией коронавируса уже полгода. По его словам, новые пациенты поступают ежедневно. И многие из тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме, - это люди с ожирением. А таких в Мексике 36% от всего взрослого населения, - пишет Nature (перевод - unian.net).

Соса-Гарсия вместе с коллегами проверили данные за месяцы, когда пандемия только началась. Оказалось, что половина пациентов, которых доставили в отделение интенсивной терапии к третьему мая имели избыточный вес. Мексиканский врач с оптимизмом ждет появления вакцины от коронавируса, которая остановит пандемию. Но ученые опасаются, что Мексике и некоторым другим странам, где значительная часть населения страдает от ожирения, препарат может не помочь.

Избыточный вес коррелируется с неправильной реакцией иммунной системы на коронавирус. Вакцины против других возбудителей заболеваний тоже часто не работают в случае людей с такой проблемой. Поэтому вполне возможно, что и в случае препарата от COVID-19 защита тоже будет не достаточно мощным.

"Мы волнуемся из-за этого", - сказала Донна Рейн, которая исследует проблему ожирения в Биомедицинском исследовательском центре Пеннингтона, штат Луизиана.

Исследователи до сих пор не могут сказать наверняка, будет ли вакцина от коронавируса эффективной в случае людей с избыточным весом. Однако, могут быть способы решить проблему.

Еще в начале пандемии стало понятно, что лишние килограммы повышают риск людей заразиться. Когда эпидемиолог Лин Сю из Университета Сан Я-Сен в Гуанчжоу анализировала данные первой волны эпидемии в Китае, она заметила одну закономерность, которая прослеживалась в каждой модели.

"Индекс массы тела всегда был важным. Он всегда напрямую был связан с тяжестью COVID-19", - сказала она.

Когда Сю подала свое исследование в академический журнал, редакторы призвали ее сообщить о своем открытии ВОЗ. После того в разных странах появились отдельные исследования, которые пришли к одному и тому же выводу. Люди с чрезмерным весом чаще умирают от COVID-19, чем те, у кого нет лишних килограммов, но, например, есть другие проблемы, такие как диабет или гипертония.

Объяснений этому может быть много. Например, за пациентами с высоким индексом массы тела тяжело ухаживать. Им тяжело установить трубку системы искусственной вентиляции легких. Возможности их легких и так ограничены. Также существует много не столь очевидных осложнений на молекулярном уровне. Устойчивость к инсулину влияет на возможность тела нормально реагировать на сахар, что провоцирует диабет. Такие процессы более распространены среди людей с избыточным весом. И они влияют на метаболическую реакцию на коронавирус.

Жировая ткань также содержит высокий уровень рецепторов ACE2, к которым коронавирус SARS-CoV-2 способен цепляться.

"Жировая ткань, кажется, выполняет роль своеобразного резервуара для вируса", - объясняет эндокринолог из Университета Майами Жанлука Якобеллис.

Избыточный вес также связывают с менее разнообразной популяцией микроорганизмов в кишечнике, носу и легких. Это тоже влияет на метаболические функции. Кишечные бактерии могут влиять на иммунную реакцию на патогены, а также на вакцины. В прошлом году ученые установили, что изменения фауны кишечника после курса антибиотиков влияет на реакцию человеческого тела на вакцину от гриппа.

Все это может стать предвестником неприятностей для проведения прививок от коронавируса в странах, где избыточный вес стал серьезной проблемой. Данные ВОЗ свидетельствуют, что 13% взрослых в мире имеют лишние килограммы. Рейн указывает на исследование вакцин от гриппа, гепатита B и бешенства. Оказалось, что они вызывают более слабую иммунную реакцию у людей с избыточным весом.

"В случае гриппа мы видим, что вакцинация не работает, как следует, для людей с избыточным весом. Относительно коронавируса у нас таких данных пока нет", - сказала Сю.

Впрочем, некоторые ученые относятся скептически к таким преждевременным опасениям. Они указывают на то, что исследования вакцины гриппа были довольно небольшими. Поэтому они не могут быть хорошим примером. В конце концов, ученые нашли способ улучшить действие вакцины для пожилых людей.

По словам Рейн, дополнительная доза вакцины от коронавируса может решить проблему.

"Может придется дать три дозы вместо двух, а может и больше. Мы не должны просто сложить руки и сказать: вакцина не будет работать", - сказала эксперт.

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