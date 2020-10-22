В Чехии установлен новый рекорд заражений коронавирусом — почти 15 000

В Чехии установлен новый рекорд заражений коронавирусом — почти 15 0002
- 22.10.2020, 13:52
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Страна закрылась на карантин.
Как сообщает сайт Charter97.org со ссылкой на чешские СМИ, в Чехии за последние сутки коронавирус подтвердили у 14 968 человек. Это почти на 3000 больше, чем предыдущий рекорд, зарегистрированный 20 октября - около 12 000 заражений. Население страны - около 10,7 млн.
По количеству заражений на душу населения Чехия уже на 1-м месте в Европе.
Умерли за сутки 120 пациентов с коронавирусом. Вчера количество умерших впервые была больше 100.
В связи с ухудшением ситуации вчера правительство Чехии объявило о возвращении жесткого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижения.
Отметим, что 12 октября Чехия снова закрыла школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек.