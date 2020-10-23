CNN: Байден выиграл последние дебаты перед выборами 5 23.10.2020, 10:47

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Джозеф Байден

Фото: Bloomberg

Трамп также улучшил свои позиции.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил в финальном раунде дебатов с президентом США Дональдом Трампом, свидетельствует опрос CNN.

Согласно опросу избирателей, 53% респондентов отдали победу в предвыборных дебатах Джо Байдену, а 39% заявили, что победил Дональд Трамп.

По мнению большинства зрителей, критика Байдена в адрес Трампа была в основном справедливой (73% сказали, что она была справедливой, 26% - несправедливой). При этом американцы разделились во мнениях о том, были ли нападки Трампа на Байдена обоснованы (50% сказали, что да, 49% - нет).

Трамп улучшил свои позиции после провала на первых дебатах. Согласно опросу CNN, после первых президентских дебатов только 28% заявили, что, по их мнению, президент США выиграл дебаты.

Напомним, в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) прошли вторые и последние перед президентскими выборами дебаты кандидатов в президенты США — президента-республиканца Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена.

В ходе дебатов политики говорили о борьбе с COVID-19, американских семьях, расовых проблемах в США, изменении климата, национальной безопасности и лидерстве.

Первые президентские дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли в ночь на 30 сентября в Кливленде. Опрос телеканала CNN показал, что шесть из десяти зрителей дебатов в США считают, что лучше себя проявил Джо Байден. Большинство зрителей телеканала CBS News тоже признали победителем дебатов Джо Байдена.

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