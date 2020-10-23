Генерал Бен Ходжес: Грузия уже готова войти в НАТО 23.10.2020, 17:29

Генерал Бен Ходжес

Украине еще предстоит сделать некоторые шаги для этого.

Грузия готова уже сейчас присоединиться к НАТО, а Украине еще предстоит сделать некоторые шаги для этого. Об этом 23 октября заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес на Специальном Киевском форуме по безопасности, передает gordonua.com.

"Я верю, что в конце концов Украина станет членом НАТО. Я верю, что Грузия должна стать уже сейчас членом НАТО. Но в случае с Украиной надо еще подождать, пройти еще определенный путь. Украина должна продолжать идти, чтобы усилить свою интеграцию с НАТО", – сказал он.

В этой связи Ходжес считает, что страны НАТО не должны признавать аннексии Россией украинских территорий (Крыма и части Донбасса).

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу "Украина – НАТО" нового качества.

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